Per sabato 18 dicembre tempo instabile con locali rovesci intermittenti su Messinese e Palermitano. Soprattutto nelle ore mattutine. Sereno altrove con al massimo schiarite. Temperature in diminuzione, più marcata dalla serata. Mari generalmente molto mossi; fino ad agitato lo Ionio a largo in serata.

Scendono le temperature

In ribasso le temperature, soprattutto le minime che ad Enna ad esempio si aggereranno sullo 0. Massime previste tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 13 a

Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 15 a Palermo, 10 a Ragusa, 13 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime comprese tra 2 e 13 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sui versanti adriatici con cielo irregolarmente nuvoloso, ma asciutto. Tutto sole sul resto delle regioni.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici, ma senza precipitazioni degne di nota. Cielo poco nuvoloso sul resto delle zone.

Per domenica 19 dicembre c’è il sole

Tra la notte e l’alba residua instabilità su Palermitano orientale e Messinese con brevi rovesci e occasionali nevicate fino a quote collinari (400-600 m) su Nebrodi, Madonie e versante Nord dell’Etna.

Migliora rapidamente nel corso del giorno. Ampio soleggiamento per tutto il corso del dì sui settori tirrenici di Campania e Calabria e sulle province ioniche e meridionali della Sicilia. Temperature in ulteriore calo, specie nei valori notturni. Venti tesi dai quadranti settentrionali con mari mossi o molto mossi.

Nord giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto sulle pianure, con nubi sparse sulle coste venete ed emiliane, sereno sul resto dei settori. Venti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 6 e 14 gradi.

Resto del sud: la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Puglia e Basilicata, ma senza precipitazioni previste. Sul resto delle regioni cielo sereno.