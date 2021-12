Per venerdì 17 dicembre, situazione stazionaria

Tornano le nuvole in Sicilia e scendono, anche se non di molto, le temperature in Sicilia. Queste le previsioni Meteo per giovedì 16 dicembre. La nuvolosità a tratti compatta sull’isola, con possibilità di isolate precipitazioni di entità assai modesta sui settori montuosi. Resite ancora, dunque, tutto sommato, la tregua dalle piogge.

Venti deboli o moderati, prevalentemente disposti dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a poco mossi.

Temperature massime in lieve flessione

Scendono, anche se di poco, i valori massimi. Previste temperature tra 8 e 15 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla presenza, localmente persistente, della nebbia su Piemonte e Lombardia occidentale. Sul resto delle regioni avremo un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto sui versanti adriatici e sulla Sardegna meridionale, qui con qualche piovasco sulle coste orientali. Altrove, cielo poco nuvoloso.

Nel resto del sud: la giornata trascorrerà con un cielo coperto su Gargano e Basilicata, localmente sul messinese, ma senza precipitazioni associate se non in Sicilia. Cielo poco nuvoloso altrove.

Per venerdì 17 dicembre, situazione stazionaria

Ancora nuvolosità a tratti compatta sul nord dell’isola ma con fenomeni isolati o del tutto assenti; ampi spazi di sereno altrove. Temperature stazionarie. Venti moderati di Tramontana e Grecale con raffiche sotto i 40-50 km/h. Mari: poco mossi o mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, da mosso a molto mosso lo Ionio a largo.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto su gran parte della Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui settori alpini, prealpini e lungo le coste.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

Nel resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sulla Sicilia settentrionale, con qualche isolata pioggia.