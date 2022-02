Il Meteo in Sicilia – nuvole in aumento, temperature stabili

Redazione di

20/02/2022

L’alta pressione sta apportando anche temperature ancora alte rispetto alla media stagionale in Sicilia per la giornata di domenica 20 febbraio. La campana anticiclonica tende a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad una blanda perturbazione atlantica prossima a collocarsi sul Mar Ligure. Quest’ultima apporta diffuse velature o nubi alte determinando anche un aumento della ventilazione meridionale. Questa agevola il superamento dei 20 gradi sul settore tirrenico centro-occidentale e tra Catanese-Siracusano ionico, per via dei venti di terra. Temperature ancora alte Rimangono, dunque, stazionarie e piuttosto alte rispetto alla media stagionale le temperature massime in Sicilia. Previsti valori massimi tra 15 e 23 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 15 ad Enna, 19 a Messina, 21 a Palermo, 18 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani. Nel resto d’Italia Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare possibili foschie o nebbie mattutine sulle pianure occidentali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso e da nebbie mattutine su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature massime tra 12 e 17 gradi. Venti di Maestrale. Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto al mattino, poi, nel corso del pomeriggio tempo instabile sulla Basilicata. Temperature massime tra 14 e 19 gradi. Per lunedì 21 febbraio, cielo nuvoloso e possibili piogge Per lunedì 21 febbraio prevista instabilità diffusa tra Campania e Calabria tirrenica con piogge e rovesci, localmente anche di forte intensità. Più asciutto in Sicilia, dove il cielo si presenterà nuvoloso con piogge più isolate e di debole entità. Neve in montagna oltre i 1500 metri, in calo fin verso i 1000 metri in tarda serata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a molto mosso. Nord: La giornata sarà contraddistinta da diffuse nevicate sui confini alpini e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole. Temperature massime tra 6 e 16 gradi. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, un pomeriggio con precipitazioni sugli Appennini, nevose sopra i 1400 metri circa. Mar Tirreno agitato. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari che si affacciano al Mar Tirreno, anche con rovesci sparsi. Più soleggiato altrove.

L’alta pressione sta apportando anche temperature ancora alte rispetto alla media stagionale in Sicilia per la giornata di domenica 20 febbraio. La campana anticiclonica tende a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad una blanda perturbazione atlantica prossima a collocarsi sul Mar Ligure. Quest’ultima apporta diffuse velature o nubi alte determinando anche un aumento della ventilazione meridionale.

Questa agevola il superamento dei 20 gradi sul settore tirrenico centro-occidentale e tra Catanese-Siracusano ionico, per via dei venti di terra.

Temperature ancora alte

Rimangono, dunque, stazionarie e piuttosto alte rispetto alla media stagionale le temperature massime in Sicilia. Previsti valori massimi tra 15 e 23 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 15 ad Enna, 19 a Messina, 21 a Palermo, 18 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare possibili foschie o nebbie mattutine sulle pianure occidentali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso e da nebbie mattutine su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature massime tra 12 e 17 gradi. Venti di Maestrale.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto al mattino, poi, nel corso del pomeriggio tempo instabile sulla Basilicata. Temperature massime tra 14 e 19 gradi.

Per lunedì 21 febbraio, cielo nuvoloso e possibili piogge

Per lunedì 21 febbraio prevista instabilità diffusa tra Campania e Calabria tirrenica con piogge e rovesci, localmente anche di forte intensità. Più asciutto in Sicilia, dove il cielo si presenterà nuvoloso con piogge più isolate e di debole entità. Neve in montagna oltre i 1500 metri, in calo fin verso i 1000 metri in tarda serata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da diffuse nevicate sui confini alpini e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole. Temperature massime tra 6 e 16 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, un pomeriggio con precipitazioni sugli Appennini, nevose sopra i 1400 metri circa. Mar Tirreno agitato.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari che si affacciano al Mar Tirreno, anche con rovesci sparsi. Più soleggiato altrove.