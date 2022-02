A Palermo, Messina e Trapani

Si intensifica il maltempo in Sicilia. Rimangono anche per domani, martedì 22 febbraio, condizioni meteo avverse ma ci sarà anche allerta gialla in tre province dell’isola. Lo rende noto il nuovo avviso della protezione civile regionale, il numero 22052, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani 22 febbraio.

Allerta gialla a Palermo, Messina e Trapani

Sarà allerta gialla nel Palermitano, Messinese e Trapanese dove potrebbero esserci disagi per il maltempo. Nel capoluogo allerta gialla anche per rischio idraulico.

La nuova nota della protezione civile regionale indica che le precipitazioni “saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati sui versanti tirrenici”.

Venti di burrasca e mari agitati

Indicati venti di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e sui rilievi. Proprio per questo i collegamenti con Napoli da Palermo sono resi difficili.

I mari saranno da agitati a molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Condizioni meteo avverse

Persistono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

La coda della tempesta Eunice interessa le regioni centro-meridionali

“La coda di Eunice, la tempesta che nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in azione sull’Italia, riportando condizioni di tempo spiccatamente instabile, con venti ad oltre 100 km/h, temporali e neve in montagna”. Lo spiega sito www.iLMeteo.it sottolineando che “nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro-meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali grandinate a causa dell’afflusso di aria più fredda in quota. Al Nord lo scenario meteorologico risulterà invece più stabile su gran parte dei settori, con il ritorno del sole dal pomeriggio e con temperature che, durante il giorno, potranno risultare gradevoli; da segnalare, tuttavia, qualche nevicata lungo l’arco alpino, specie sui versanti esteri”.

Gli esperti aggiungono: “A fare notizia sulle regioni settentrionali saranno tuttavia i venti, che soffieranno impetuosi specialmente al Nordovest, come pure su tutto il settore del medio e basso Tirreno e su quello adriatico, con raffiche ad oltre 100 km/h ed elevato rischio di mareggiate, con onde che potranno raggiungere i 7 metri d’altezza sulle coste più esposte. La giornata di martedì 22 febbraio risulterà ancora instabile al Sud, mentre da mercoledì è atteso un definitivo miglioramento su tutto il Paese grazie all’ennesima espansione di un campo anticiclonico”.