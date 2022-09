Il grosso albero caduto la scorsa notte a Palermo, in piazza Verdi, proprio di fronte al teatro Massimo, non è stato un caso. Non lo è affatto. Non solo potrebbe non essere un caso isolato, ma certi eventi potrebbero ripetersi sempre più spesso. Anche perchè, a livello di prevenzione, non è stato fatto nulla.

Lo grida, dalla sua pagina Facebook, Giuseppe Barbera, ordinario di Colture Arboree all’università di Palermo. “Se ci interessano le competenze non affrettiamoci a fare tutti gli arboricoltori da strapazzo”, scrive il professore. L’allarme Dice Barbera “Il ficus di Piazza Verdi è schiantato per un fenomeno di marciume del colletto causato da una asfissia provocata dal compattamento della superficie della aiuola di impianto che non ha permesso più l’ingresso del necessario ossigeno causando l’attacco fungini – scrive -. Diverse decine di anni fa bisognava realizzare aiuole più grandi e impedire il calpestio causa del compattamento e della conseguente asfissia ! Non cercate colpevoli e rassegnatevi ad una convivenza tra alberi e città che sarà sempre più difficile se continuiamo a pensare le alberate come intoccabili anche quando originate da errori tecnici. Ho parlato con un tecnico che segue da vicino la vicenda. Pare che ci siano di mezzo anche i lavori di una decina di anni fa che hanno tagliato due radici portanti”. In sostanza: non si è fatto nulla per evitare tutto questo.

La caduta dell’albero

Un grosso albero è caduto la scorsa notte in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo a Palermo. Cadendo la grossa pianta è finita su uno dei due chioschi Liberty realizzati dall’architetto Ernesto Basile. Sono intervenuti gli operai comunale del settore verde e giardini per rimuovere l’albero. Nel crollo non ci sono stati feriti.

L’albero caduto al giardino Inglese

Tragedia sfiorata nei pressi del Giardino Inglese, a Palermo. A causa delle raffiche di scirocco che stanno spirando sul capoluogo siciliano in queste ore, un albero si è spezzato in via dalla Chiesa. I rami dell’arbusto hanno occupato l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei mezzi.

A causa del crollo delle fronde, sono rimaste danneggiate due auto parcheggiate sul posto. I proprietari stanno verificando i danni subiti dalle proprie vetture, coadiuvati dalla polizia municipale. In corso le operazioni di rimozione dei rami, di cui si stanno occupando gli uomini dei vigili del fuoco.

La strada è stata chiuso al traffico, sorvegliato da due volanti della polizia municipale. Crollo che non è unico nel suo genere. A pochi decine di metri in linea d’aria infatti, un altro ramo è caduto in via Giorgio Castriota, a pochi metri dall’incrocio con via Alfonso Borrelli. Il traffico in zona è paralizzato, con i mezzi costretti a deviare su via delle Croci.

Grosso albero cade a Villabate su un supermercato

A causa del forte vento cade un grosso albero a Villabate, nel palermitano, davanti al supermercato Lidl. La strada, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa al traffico veicolare. Ad essere intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione. Problemi si sono registrati sul ponte che collega Ficarazzi a Villabate proprio per queste forti raffiche di vento. I veicoli in transito si sono sentiti letteralmente spostare da una parte all’altra, rischiano quindi di finire fuori strada.

L’albero si è totalmente sradicato dalle radici, arrivando a rimuovere addirittura la pavimentazione del marciapiedi che è stata letteralmente divelta. Il fusto di notevoli proporzioni, alto all’incirca una decina di metri, ha portato via con sé anche un palo elettrificato, facendolo crollare sulla sede stradale. I pompieri hanno lavorato per permettere lo sgombero della carreggiata. Sul posto anche la polizia municipale che è stata impegnata sul fronte della viabilità.