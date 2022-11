Un grosso albero è caduto sulla strada che collega Palermo alla borgata di Mondello, ostruendo completamente una delle due corsie di marcia.

Seconda tragedia evitata per un soffio

L’albero, abbattuto probabilmente dal maltempo che ha imperversato per due giorni e mezzo sulla città , solo per un fortuito caso, complice l’orario del crollo, non ha causato una vera e propria tragedia. Quella strada, infatti, è trafficatissima nelle ore di punta essendo quella principalmente utilizzata dai residenti di Mondello per raggiungere Palermo.

Il traffico è completamente bloccato e la viabilità da e per la città è letteralmente impazzita.

Secondo crollo in due giorni

Si tratta del secondo crollo di un grosso albero in due giorni e della seconda tragedia sfiorata a distanza di poche ore.

Un grosso pino è, infatti, caduto ieri notte in via Don Orione a Palermo a causa del maltempo. E’ successo la scorsa notte. L’albero dall’alto fusto si è abbattuto sul cancello, distruggendolo, e ha sfiorato alcune macchine. Per la rimozione dell’albero, finito sul marciapiede, sono intervenuti questa mattina i vigili del fuoco. “Per fortuna è successo in piena notte – ha detto un residente – altrimenti sarebbe stata una tragedia visto il punto in cui è precipitato l’albero”.

Danni dovuti al maltempo in Sicilia

Si tratta di danni dovuti al maltempo di questi giorni in Sicilia. Il Meteo denunciava condizioni da allerta per tutta la giornata di domenica, con temperature in ulteriore discesa.

Oggi segue un lunedì di piogge sporadiche e occasionali, nuvolosità e soprattutto forte vento iniziato da domenica ma si tratta della coda della perturbazione che comincia ad allontanarsi.

Un vortice porterà via il maltempo progressivamente e da martedì’ tornerà il sole anche sulla Sicilia dopo essere ricomparso nel resto del paese a partire dal centro. Le temperature, però, anche se torneranno a risalire, resteranno più vicine alla media autunnale. E’ finito, insomma, quel prolungamento d’estate che aveva caratterizzato il mese di ottobre.