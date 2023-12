I paragoni sono inclementi. E a farli sono anche esponenti del centrodestra

“Il mio albero è più bello”. Corre veloce la polemica sui social in merito all’albero di Natale di piazza Ruggero Settimo, a Palermo. Una serie di commenti pubblicati sui vari muri online nella quale traspare una serie di giudizi non proprio positivi sull’arbusto donato dalla società Partecipata AMG ed inaugurato giovedì 7 novembre dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alle Culture Giampiero Cannella.

L’abete del Politeama accende le polemiche

Un abete di oltre tredici metri con qualche pecca stilistisca: pendente da un lato, scrive qualcuno, e con alcuni buchi di troppo fra le fronde, evidenziano altri. Certo, negli anni passati a Palermo si è visto anche di peggio. E la situazione non è di certo migliore nelle altri grandi città italiane. Basta pensare alla sequela di polemiche che si è aperta sull’albero chic installato alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano e donato dal noto brand di moda Gucci. Di certo però le critiche sull’abete scelto a Palermo non sono mancate. L’albero è addirittura arrivato dal Veneto ma, nonostante l’accurata scelta operata dai tecnici di AMG, non sono bastate a placare le polemiche. D’altro canto, siamo a Palermo. E, alcune di queste, sono arrivate perfino dagli stessi esponenti del centrodestra.

Il paragone fra l’albero del Politeama e quello della II Circoscrizione

Fra i commenti più indicativi c’è quello del presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico. L’esponente di Fratelli d’Italia, lodando il lavoro e il contributo dato dal suo territorio per l’installazione dell’albero di Natale all’interno dell’area Sud di Palermo, ha deciso di fare un paragone abbastanza diretto. Da un lato c’è infatti l’albero donato da AMG, dall’altro l’abete scelto dalla II Circoscrizione e comprato con la “colletta”. Sotto una frase dal chiaro significato: “Secondo me è più bello quello della II Circoscrizione, per voi?”. Posizione appoggiata da alcuni commenti sotto al post.

Ad accendersi sono solo le polemiche

Un paragone volto a sottolineare, chiaramente, la migliore scelta operata dai quartieri dell’area Sud della città. E proprio nelle aree periferiche si sono susseguite tutta una serie di iniziativa in chiave natalizia. Dopo le critiche mosse dai commercianti di via Magliocco sul mercatino dell’artigianato di Natale e dopo le numerose segnalazioni dei cittadini in seguito ai guasti in città registrati negli ultimi mesi agli impianti di illuminazione, ad accendersi sembra che siano solo le polemiche.