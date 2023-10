Albero pericolante a rischio caduta in via Pipitone Federico

Un grosso albero minaccia l’incolumità di passanti e veicoli in via Pipitone Federico al civico 32, in zona via della Libertà nel centro di Palermo. Potrebbe causare l’ennesimo danno a veicoli in sosta o, peggio, ai pedoni che transitano. Se cadesse, il grosso tronco inclinato di ceiba speciosa, più volte segnalato invano da commercianti della zona all’amministrazione comunale e alla polizia, potrebbe essere devastante.

Il tronco di grandi dimensioni, circa 40-50 centimetri di diametro, situato davanti all’ingresso di un negozio di arredamento, è leggermente inclinato verso la strada e le sue radici hanno provocato la rottura del marciapiede che risulta sopraelevato. Già dal 2018 i residenti della zona avevano annunciato l’emergenza richiedendo un intervento urgente per la soluzione del problema.

I commercianti della zona hanno difatti richiesto e fatto stilare una perizia tecnica da un professionista; perizia che conferma l’urgenza e che successivamente, è stata inviata al settore verde del Comune di Palermo. A distanza di cinque anni, nonostante le innumerevoli segnalazioni, la situazione non è cambiata.

“Si chiede con estrema urgenza di prendere preventivi provvedimenti affinché si rimuova il grosso albero onde evitare un probabile disastro con conseguenti vittime, poiché l’albero oltre ad essere molto alto ha anche un peso molto ingente pertanto il danno potrebbe essere quadruplicato” -scrive un residente della zona-.

La nota denuncia dei commercianti

La richiesta di rimozione dell’albero risale a 5 anni fa quando, commercianti e residenti della zona, hanno richiesto l’intervento e l’attenzione dell’amministrazione comunale. Via Pipitone Federico appartiene ad una zona molto transitata da pedoni e veicoli a causa di diversi negozi presenti, e proprio per questo, come si legge nella nota denuncia: “Si richiede di agire urgentemente poiché dopo i due episodi recenti di alberi caduti, questo potrebbe essere il prossimo -conclude- si deve evitare la tragedia prima di un evento che si legga sulla cronaca nera”.

Diversi episodi di “crollo alberi” in città

Si allunga la lista di “crollo alberi” in città. Già nei giorni scorsi, vigili del fuoco e personale del settore Ville e Giardini del Comune, erano intervenuti per ristabilire l’ordine su via Lascaris e Piazza Croci a causa del crollo di alcuni alberi. In entrambi casi sono state evitate le tragedie per puro caso, dato che gli arbusti si sono abbattuti su alcune auto parcheggiate. Un altro episodio in via Nicolò Garzilli all’angolo con via Dante pochi giorni fa; ennesimo albero crollato su alcuni veicoli in sosta.

Le cause di tali vicende sono l’incuria e la mancata manutenzione: albi vecchi, poco curati e non potati diventano mezzi pericolosi per chiunque passeggi o transiti al di sotto di questi. Spesso, inoltre, il crollo degli arbusti è improvviso e non provocato da cause atmosferiche, ciò quindi evidenza che l’operazione di rimozione e manutenzione è piuttosto urgente. La gallery mostra quanto detto fino ad ora.