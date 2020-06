Alessandro Anello nuovo commissario della Lega a Palermo (VIDEO)

Redazione di

18/06/2020

Alessandro Anello è il nuovo commissario provinciale Lega di Palermo. Lo ha annunciato nel pomeriggio, durante una conferenza stampa all’ex Fonderia Reale della Cala, Stefano Candiani, commissario della Lega Sicilia. Si chiude, dunque, la parentesi di Antonio Triolo, diventato segretario particolare dell’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, e si apre una nuova fase per il Carroccio a Palermo. Anello, 52 anni, è imprenditore nel settore del turismo con una lunga esperienza politica alle spalle. Dopo l’esperienza nel 1997 nella ottava circoscrizione, ne è poi divenuto vicepresidente. Nel 2003 eletto consigliere provinciale, consigliere comunale nel 2007, è nominato assessore allo sport e gestione degli impianti sportivi e successivamente assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica della provincia di Palermo. Rieletto in consiglio comunale nel 2012 e nel 2017, è attualmente vicepresidente della commissione attività produttive del comune di Palermo. Nell’ottobre del 2019, dopo una lunga militanza in Forza Italia, entra nella Lega grazie al capogruppo in consiglio comunale Igor Gelarda, con il quale ha condiviso numerose battaglie fuori e dentro sala delle Lapidi. “Ringrazio il senatore Candiani per la nomina a commissario provinciale. Con grande entusiasmo inizio questo percorso di crescita personale e del partito con un ruolo importante da svolgere facendo gioco di squadra per strutturare e rinforzare sempre di più la Lega a Palermo in provincia”, ha detto Anello.

Alessandro Anello è il nuovo commissario provinciale Lega di Palermo. Lo ha annunciato nel pomeriggio, durante una conferenza stampa all’ex Fonderia Reale della Cala, Stefano Candiani, commissario della Lega Sicilia.

Si chiude, dunque, la parentesi di Antonio Triolo, diventato segretario particolare dell’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, e si apre una nuova fase per il Carroccio a Palermo.

Anello, 52 anni, è imprenditore nel settore del turismo con una lunga esperienza politica alle spalle. Dopo l’esperienza nel 1997 nella ottava circoscrizione, ne è poi divenuto vicepresidente.

Nel 2003 eletto consigliere provinciale, consigliere comunale nel 2007, è nominato assessore allo sport e gestione degli impianti sportivi e successivamente assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica della provincia di Palermo.

Rieletto in consiglio comunale nel 2012 e nel 2017, è attualmente vicepresidente della commissione attività produttive del comune di Palermo. Nell’ottobre del 2019, dopo una lunga militanza in Forza Italia, entra nella Lega grazie al capogruppo in consiglio comunale Igor Gelarda, con il quale ha condiviso numerose battaglie fuori e dentro sala delle Lapidi.

“Ringrazio il senatore Candiani per la nomina a commissario provinciale. Con grande entusiasmo inizio questo percorso di crescita personale e del partito con un ruolo importante da svolgere facendo gioco di squadra per strutturare e rinforzare sempre di più la Lega a Palermo in provincia”, ha detto Anello.