La Giunta Comunale ha stanziato con un prelievo dal Fondo di riserva, la somma di 40.000 euro per la rimozione delle alghe spiaggiate in diversi punti del litorale di Sferracavallo.

La delibera, proposta dall’assessore Marino, prevede che la somma sia destinata alla RAP che interverrà con propri uomini e mezzi.

L’intervento, fanno sapere dalla municipalizzata, sarà calendarizzato la prossima settimana e dovrebbe durare fra 5 e 7 giorni lavorativi in considerazione del grande quantitativo di materiale da rimuovere.

“L’intervento – spiegano il sindaco Orlando e l’assessore Marino – avrebbe dovuto essere svolto a giugno, ma la situazione di grande incertezza legata al Covid e alle misure precauzionali da adottare durante il lavoro da parte degli operai ha purtroppo reso necessario un rinvio. Adesso si potrà intervenire in sicurezza per dare decoro e per pulire il litorale”.

Un provvedimento in una zona che sempre più richiede riqualificazione. Proprio oggi la protesta dei residenti nell’area di Barcarello. Oggetto della protesta, oltre ad una situazione di perenne degrado dei luoghi, è in particolare lo stato in cui versa la “passeggiata” lignea che borda il litorale. A farsi portavoce delle lamentele dei residenti e dei bagnanti è Simone Aiello del Comitato Cittadino “Il Mare di Sferracavallo”. Il gruppo di cittadini si occupa di segnalare all’amministrazione tutti i problemi della frazione marina e di renderla un posto più ospitale.

“Siamo nel degrado più assoluto non da uno o due anni ma da almeno dieci anni”, dice il cittadino promotore della protesta nei confronti del Comune di Palermo, ente addetto alla manutenzione della pedana di legno che, secondo quanto sottolineato da Aiello “è stata progettata e costruita senza pianificazione di manutenzione ordinaria”.