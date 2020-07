Il report

Dopo il doppio allarme degli ultimi tre giorni e il ritorno al ricovero nelle terapie intensive nei report di contagio da Covid 19 in Sicilia e per il focolaio catanese, torna anche l’attenzione ai contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora una volta nuovi contagi ma si tratta di isolamenti domiciliari. Sono, però, ben sette i casi e c’è un altro ricovero in terapina intensiva con il toale che sale a 3. Restano, invece stabili i ricoveri ordinari che sono 10 dopo essere scesi fino a sei la scorsa settimana, mentre diventano 13 i ricoveri complessivi( 10 ordinari e 3 in intensiva)

A destare attenzione è sempre il ritorno ai ricoveri in terapia intensiva. I positivi al virus sono attualmente 161 dei quali 148 si trovano in isolamento domiciliare, oltre, naturalmente, i 13 ricoverati, 10 in regime ordinario e 3 in terpaia intensiva. Torna a risalire il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono stati 2675.

Nel report viene riportato, adesso, anche il caso registrato ieri di una donna incinta al nono mese di gravidanza ricoverata e che oggi ha dato alla luce il suo bambino

A livello nazionale salgono i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: 282 oggi contro i 129 di 24 ore fa. Aumenta la Lombardia con 51 (ieri 34), ma viene addirittura superata dall’Emilia Romagna che ne totalizza 57, seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi.

Stesso numero in Basilicata ma 33 di questi fanno parte di un gruppo di migranti già in quarantena. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 245.032. È emerso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In calo il numero delle vittime, 9 oggi contro i 15 di ieri, per un totale di 35.082. Si sono registrate vittime in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2).