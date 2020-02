E' il terzo titolo consecutivo

La Polisportiva Nadir Palermo conquista il titolo ai campionati regionali nuoto Master. Si tratta del decimo titolo regionale e terzo consecutivo. La vittoria arriva al termine della due giorni di gare, che si sono disputate nella piscina Giovanni Paolo II di Paternò, la compagine del presidente Morici, ha prevalso sulla Waterpolo Palermo e sulla Mimmo Ferrito.

Sono tanti i campionati regionali di nuoto master vinti dalla Polisportiva Nadir Palermo. L’ultimo, lo scorso fine settimana a Paternò, in una due giorni di gare che ha visto circa 800 atleti sfidarsi, batteria dopo batteria, nella piscina comunale “Giovanni Paolo II”.

Per la compagine del presidente Morici, che da cinque anni detiene anche il titolo italiano, arriva dunque la “stella virtuale” dei dieci titoli regionali, conquistati al termine di una cavalcata che l’ha vista sempre in testa e vanamente inseguita dalle avversarie. L’ennesimo titolo “pesante” per numeri e qualità: la Polisportiva Nadir ha infatti collezionato 215.974 punti, contro i 162.678 della Waterpolo e i 123.569 della Polisportiva Mimmo Ferrito. Praticamente lo stesso podio dell’edizione del 2019, ma distacchi più netti.

“La mia più grande soddisfazione – ha detto Salvo Caleca, coach della Nadir.- è quella di avere visto come il gruppo dei master più anziani si sia entusiasmato nel vedere le gare dei più giovani e viceversa. Adesso un paio di appuntamenti da non mancare, prima dell’obiettivo finale che vede la squadra difendere l’ennesimo titolo italiano a Riccione dal 23 al 28 giugno prossimi”.