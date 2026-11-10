Rischio crisi per l'edizilia

Nuova tempesta in arrivo sul mondo dell’edilizia e, ancora una volta, a tremare sono le imprese siciliane. L’Ance Sicilia lancia un drammatico appello ai parlamentari nazionali eletti nell’Isola: l’articolo 37 della nuova Manovra di bilancio rischia di dare il colpo di grazia al settore, spingendo moltissime aziende ditte verso il fallimento a causa dello stop improvviso alla compensazione dei crediti Superbonus nel 2027.

Il meccanismo della discordia: crediti spalmati fino al 2036

Al centro della protesta dei costruttori siciliani c’è la norma proposta dal governo nazionale che blocca per l’anno 2027 la compensazione dei crediti fiscali legati ai lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2023. Questi crediti, anziché essere recuperati subito, verrebbero spalmati in dieci rate annuali successive, posticipando la scadenza finale fino al 2036.

Un rinvio che, calcolatrici alla mano, si traduce in una perdita economica devastante per le imprese edili, già fortemente colpite dalla svalutazione subita praticando lo sconto in fattura e dai pesanti interessi sui prestiti bancari accesi per pagare i cantieri. Secondo i calcoli dell’associazione dei costruttori, l’ulteriore slittamento decennale finirà per “mangiare” un ulteriore 20% del capitale tra inflazione e tassi d’interesse.

Lo Stato cambia le regole: un buco da 18,5 miliardi sulle spalle delle Pmi

A livello nazionale, la cifra in ballo è enorme: su un ammontare totale di crediti fiscali residui da compensare nel 2027 pari a 20,5 miliardi di euro, lo Stato – per ottenere un immediato vantaggio di cassa – consentirebbe alle imprese di utilizzarne solo 2 miliardi. I restanti 18,5 miliardi verrebbero congelati e redistribuiti nel decennio successivo.

L’Ance Sicilia spiega con un esempio pratico l’effetto immediato di questa “stortura” sui conti aziendali: un’impresa che a gennaio 2027 deve pagare imposte e tasse per un milione di euro, confidando di compensarle interamente con i crediti Superbonus in suo possesso, si ritroverebbe a poterne scalare solo 100mila. Di punto in bianco, l’azienda sarebbe costretta a versare all’erario 900mila euro in contanti.

Il rischio default e il nodo delle banche

Una situazione che rischia di far saltare i piani finanziari del comparto. Per sopravvivere alla carenza di liquidità, le imprese sarebbero costrette a ricorrere a nuovo indebitamento. Il pericolo reale, tuttavia, è il muro delle banche: anche gli istituti di credito sono gravati da ingenti crediti fiscali inutilizzabili nel 2027 e potrebbero stringere i cordoni della borsa, rifiutando nuovi fidi a imprese che nel frattempo hanno già assunto personale e preso impegni economici con i fornitori per portare avanti i lavori.

L’appello alla politica: “Lo Stato non perda la sua credibilità”

“Lo Stato non può fare fallire le piccole e medie imprese edili facendo ricadere su di loro il costo di impegni assunti in passato, venendo meno alla propria credibilità”, conclude l’Ance Sicilia. I costruttori chiedono ai deputati e ai senatori siciliani a Roma un intervento immediato per eliminare la norma e sollecitano la ricerca di soluzioni alternative, che vedano anche il coinvolgimento diretto delle Regioni. L’obiettivo primario resta quello di salvare le aziende sane, tutelare l’occupazione e salvaguardare un settore che continua a essere il motore trainante dell’economia siciliana e nazionale