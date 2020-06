E' intervenuta la Polizia

Artificieri in azione a Palermo a causa di in allarme bomba in pieno centro città. L’allerta è scattato tra Viale Lazio e via Libertà a causa di un pacco sospetto.

Sul luogo è arrivata la polizia che ha fatto sgomberare la zona per prudenza in attesa dell’arrivo degli artificieri che dovranno verificare la pericolosità eventuale del pacco.

Gli allarmi bomba a Palermo sono una fastidiosa consuetudine che crea apprensione e curiosità nelle aree colpite da questi eventi.

A causa del lockdown da tempo non se ne sono registrati scattano ma con il ritorno alla progressiva normalità sono ricominciati anche questi episodi.

(IN AGGIORNAMENTO)