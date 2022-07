Sul posto i carabinieri

Allarme bomba nel primo pomeriggio all’ufficio postale di via De Gasperi a Palermo. Un pacco sospetto è stato notato da un dipendente dell’agenzia ed è scattata l’allerta. Il pacco si trovava in una sedia abbandonato. Come da protocollo è scattato l’allarme. I dipendenti sono stati fatti evacuare.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco gli artificieri e i carabinieri. L’area attorno al centro direzionale della poste a Palermo al momento è off-limits in attesa che gli artificieri compiano le operazione di verifica sul pacco.

Seguiranno aggiornamenti