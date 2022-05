Nuovo allarme bomba questa mattina a Palermo, il secondo nel giro di poche ore e sempre in zone centrali e trafficate della città.

Pacco sospetto nei pressi del teatro Massimo

Pacco sospetto nei pressi del teatro Massimo a Palermo. Uno zainetto lasciato incustodito ha fatto scattare il piano previsto in queste situazioni. Sono interventi i vigili del fuoco, gli artificieri della polizia con l’ausilio dei cani addestrati a fiutare l’esplosivo. La zona è stata chiusa al traffico in attesa che gli agenti facciano brillano lo zaino abbandonato.

Ieri l’allarme bomba in via Notarbartolo

Ieri pomeriggio l’allarme anti bomba era scattato nella centralissima via Notarbartolo sempre a Palermo, quasi all’angolo con via Libertà. I militari della Guardia di finanza hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto abbandonato nei pressi del civico 7. E’ scattata la procedura con l’intervento degli artificieri, dei vigili del fuoco e l’arrivo dell’ambulanza del 118. Il tratto di strada è chiuso in attesa di fare brillare l’involucro abbandonato vicino ad un obiettivo sensibile.

L’allarme, in quel caso, è rientrato nel giro di poco più di un’ora.

Bomba vera ad Ortigia

Per un allarme bomba falso (in via Notarbartolo a Palermo) un altra bomba, invece, vera nella centralissima Ortigia a Siracusa è al centro di una indagine che arriva alla fase processuale

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari

nei confronti di un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile del danneggiamento, mediante l’esplosione di una bomba ai danni del “bar Viola”, in corso Matteotti, in Ortigia, avvenuta il 6 gennaio del 2021.

Lite al bar

Assai singolare è il “movente” della vicenda, ricostruito dagli inquirenti. Infatti, più che un atto intimidatorio riconducibile a fattori criminali di tipo estorsivo, l’esplosione del “bar viola” altro non è stata se non una ritorsione scaturita da futili motivi: un banale alterco verbale all’interno del locale, “vendicato” con il collocamento di un ordigno.