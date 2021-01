Ha lasciato molta rabbia la bomba al bar Viola, uno dei locali più longevi e storici di Siracusa, situato in corso Matteotti, nel cuore di Ortigia. E’ intervenuta l’intera giunta comunale, con il sindaco in testa, che, oltre a dare solidarietà al proprietario, ha lanciato un monito.

“Non intendiamo restare a guardare in silenzio mentre qualcuno in questi giorni cerca di riportare le lancette indietro nel tempo, diffondendo paura e timore. Massima solidarietà e sostegno ai commercianti e professionisti che non si piegano e denunciano” dicono il sindaco Italia e la sua squadra di assessori.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello. “E’ inaccettabile che nella nostra città possano avvenire atti violenti di questa natura nei confronti di imprenditori che cercano con mille sacrifici di sbarcare il lunario. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno risolvere il caso in pochissimo tempo”.

“A nome della CNA cittadina di Siracusa esprimo solidarietà al titolare e a tutto lo staff del Bar Viola, storico esercizio nel cuore di Ortigia, colpito la scorsa notte da un attentato con dell’esplosivo”. Ad intervenire è Gianluca Bottaro, presidente cittadino di CNA Siracusa. “Un episodio inconcepibile – prosegue Bottaro – che periodicamente si ripropone in città e rispetto al quale auspichiamo che venga consegnato alle autorità il responsabile”.

“Fermi, con la schiena dritta, a testa alta e con l’indice puntato contro coloro che vogliono provare a intimidire gli esercizi commerciali e, più in generale, tutto il comparto del turismo”. Questa la posizione dell’associazione Così Turismo Siracusa a seguito della bomba carta che, nella notte, è stata fatta esplodere contro un bar in corso Matteotti. ““In un momento così difficile – dice il presidente Giuseppe Rosano – noi non ci piegheremo a

ricatti, intimidazioni o altro ancora. Tutto il comparto è unito e condanna fermamente questo gesto

vile sul quale le forze dell’ordine faranno chiarezza”.

Foto tratta da archimete pitagorico