Dopo audizione Costa in Commissione Trasparenza del Comune

Possibile carenza di dosi per domani

Ferrandelli: “Abbiamo chiesto con forza di incrementare i ritmi per le vaccinazioni”

“Seguiranno incontri periodici per controllare il monitoraggio”

“Abbiamo appreso dal Commissario Costa del rischio di finire i vaccini disponibili nella città metropolitana di Palermo per sabato. Sarebbe gravissimo”. L’allarme sulla possibile carenza di dosi che si concretizzerebbe già per la giornata di domani lo lancia Fabrizio Ferrandelli, responsabile lavoro e mezzogiorno della segreteria nazionale di +Europa, al termine dell’audizione con il presidente della commissione Trasparenza del Comune Cesare Mattaliano che ha convocato il commissario per l’emergenza Covid19 Renato Costa.

Ferrandelli ha aggiunto: “Sono intervenuto immediatamente con il sottosegretario di +Europa Della Vedova affinché possa trasmettere questa preoccupazione alla struttura del Generale Figliuolo. Chiediamo a chi ha il nostro stesso sentimento di priorità di unirsi a questa nostra battaglia, tutti per il bene della Sicilia e dei suoi cittadini”.

L’esponente di +Europa, inoltre, dice: “Si è reso necessario un ulteriore approfondimento con la direzione dell’Asp di Palermo ed è partita convocazione ufficiale. Seguiranno incontri periodici per continuare il monitoraggio, soprattutto per ciò che attiene l’andamento della campagna vaccinale, unica vera sfida per uscire dall’emergenza sanitaria”.

E continua: “Abbiamo chiesto con forza di incrementare i ritmi, i temi e di moltiplicare (decentrandoli) i punti in cui effettuare i vaccini”.

“La vicenda dei dati manomessi, riguardanti i contagi ed i decessi da Covid continua ad essere in cima alle nostre priorità. Non dobbiamo fatto calare il silenzio su questo ennesimo scandalo che ha travolto tutta la Sicilia e che condiziona le scelte amministrative dei comuni siciliani e la vita di migliaia di siciliani. Abbiamo sollecitato più volte Musumeci a compiere un atto di chiarezza e di trasparenza, ma ancora non abbiamo risposte conseguenti e abbiamo fatto da noi”.

Conclude: “Il destino della nostra isola è nelle mani di chi al momento non è in grado di darci neanche mezza risposta”.