Audizione in ordine ai dati dell’emergenza covid con particolare riferimento alle zone rosse

Andrà in diretta streaming la commissione Salute di oggi all’Ars come aveva richiesto il Movimento 5 Stelle. Obiettivo è rendere trasparente la riunione di Commissione durante la quale sarà affrontata la gestione dell’emergenza sanitaria in Sicilia e le sue numerose falle.

Sarà trasmessa oggi in diretta streaming dunque la seduta della commissione Salute dell’Ars, in programma alle 11 per fare luce su alcuni dei tantissimi buchi neri della gestione dell’emergenza Covid. “La presidenza dell’Ars – dicono i deputati 5 stelle della commissione Salute, Salvatore Siragusa Francesco Cappello, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua – ha accolto la nostra richiesta. In questo momento di grande caos c’è bisogno di chiarezza e trasparenza e i cittadini devono rendersi conto di quello che sta succedendo veramente”.

I punti della Commissione

Tra i punti all’ordine del giorno in Commissione, l’audizione in ordine ai dati dell’emergenza covid con particolare riferimento alle zone rosse della provincia di Palermo e di Barcellona Pozzo di Gotto e l’audizione in ordine alla campagna vaccinale. In aula il presidente della Regione e assessore regionale ad interim per la salute, Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid Asp Palermo e Alberto Firenza, commissario straordinario per l’emergenza Covid Asp Messina.

La richiesta di dimissioni a Musumeci

Il Movimento 5 Stelle, assieme al Pd, si è unito al coro della richiesta di dimissioni nei confronti del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Dimissioni anche per lo scandalo dei dati sul Covid. Oltre che perché questo governo non ha più una maggioranza”. “Da parte del presidente – dice il capogruppo Di Caro – solo una sterile difesa d’ufficio, infarcita di lezioni di etica non richieste, senza quasi mai entrare nel merito delle contestazioni sollevate da numerosi deputati in aula. Poi contraddizioni a raffica: non si dimette perché solo i vili lo fanno, poi elogia Razza che le dimissioni le ha presentate. Di certo c’è che il sistema fa ancora acqua, come dimostrano i dati sul monitoraggio dei contagi ancora sbagliati. Musumeci deve andare via”.