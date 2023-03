Commemorare le vittime degli incidenti sul lavoro, attraverso un confronto sul tema della Sicurezza con gli studenti di sei istituti superiori di Palermo e con una campagna di comunicazione e informazione a piazza Verdi a fianco del Teatro Massimo a Palermo. La Cisl Palermo Trapani alla sesta Giornata in memoria delle Vittime del Dovere, nata nel 2018 su iniziativa della Filca Cisl.

“Occorre sempre sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza sul lavoro”

La giornata è iniziata presso l’aula magna dell’ITI Vittorio Emanuele III in via Duca della Verdura a Palermoper l’incontro con gli studenti dal titolo “A Scuola di sicurezza – Dialogo e confronto con gli studenti per costruire cultura e buone prassi”. Tra video sul rischio elettrico, dialoghi sui rischi e le regole di prevenzione da rispettare nel settore meccanico, ma anche testi e immagini e slide illustrative gli studenti hanno partecipato all’evento del sindacato a cui ha partecipato Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani. Tanti gli interventi sul tema della sicurezza sul lavoro. “Un momento – ha detto il Segretario Generale Cisl Palermo Trapani La Piana – importante perché occorre sempre sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza sul lavoro a Palermo già oltre 400 gli infortuni del lavoro sul lavoro nel primo mese del 2023 e 115 circa a Trapani. Sono dati impressionanti che ci fanno capire che il sistema ancora non funziona e che ha bisogno di grandi innovazioni. Servono i controlli e non si è fatto nulla ancora rispetto alla situazione passata”.

Continuano le iniziative

Nel pomeriggio il momento dedicato alla sensibilizzazione e informazione delle cittadine e dei cittadini ma anche alla memoria di chi non ha più fatto ritorno a casa, a causa di un grave incidente. Dalle ore 16 la Cisl Palermo Trapani sarà a piazza Verdi con i banchetti informativi del Patronato Inas Cisl e del Dipartimento Salute e Sicurezza del sindacato che forniranno informazioni sui cosiddetti rischi professionali, il benessere organizzativo, le malattie professionali e gli infortuni. Saranno presenti tutte le federazioni di categoria della Cisl Palermo Trapani per informare i cittadini sul tema della sicurezza e della prevenzione.

“La prevenzione non basta mai”

Poi si sarà anche spazio per la memoria alle ore 18, con un minuto di silenzio per commemorare le Vittime del Dovere al quale i cittadini sono invitati a partecipare e prima del quale verranno letti i nomi delle tante vittime delle morti bianche dei territori di Palermo e Trapani degli ultimi 5 anni. Una giornata importante per la Cisl, “Una giornata dedicata a non soltanto al ricordo ma anche al confronto e al dialogo con gli studenti stiamo anche provando a parlare di sicurezza vista con gli occhi dei ragazzi che saranno i prossimi soggetti a entrare nel mondo del lavoro un’esperienza importante di crescita per tutti. “Il lavoro contro gli infortuni – ha detto il presidente dell’Inail Palermo Sergio Prestamburgo – è un lavoro continuo intrapreso con una azione di prevenzione già da l’INAIL in maniera più accentuata dal 2010 e i risultati ci sono. La prevenzione non basta mai l’attenzione dei lavoratori deve essere azionata anche su impulso delle parti sociali”.