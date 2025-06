Non si arrestano le risse tra i giovanissimi per le strade di Palermo. Negli ultimi giorni si sono verificati tre episodi di violenza giovanile, prontamente interrotti dall’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine: un primo episodio si è registrato Isola delle Femmine, mentre gli altri due sono avvenuti nel capoluogo.

Maxi rissa a Isola delle Femmine

I carabinieri sono intervenuti in via Villini (Isola delle Femmine) per separare alcuni ragazzi impegnati in una violenta rissa. La segnalazione è sopraggiunta da alcuni residenti che, notando movimenti sospetti, hanno assistito ad una lite poi rapidamente degenerata in una rissa che ha coinvolto una ventina di persone. L’arrivo di tre pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio, provocando la dispersione immediata dei partecipanti.

Tensione anche a Palermo

Altri due episodi analoghi sono stati segnalati a Palermo rispettivamente in via del Bosco e in via Giovanni Grasso. Anche in questi casi, le chiamate dei cittadini hanno permesso l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo dei militari, i giovani coinvolti si già dati alla fuga.

Sono attualmente in corso le indagini per identificare i protagonisti delle risse.

Rissa a Ballarò, giovane accoltellato nella notte trasportato all’ospedale

Rissa e accoltellamento a Ballarò a Palermo. I passanti hanno segnalato la presenza di un giovane ferito in via delle Pergole. Da piazza Carmine era visibile una scia di sangue. Il giovane straniero è stato trovato in una pozza di sangue dai sanitari del 118.

Sono intervenuti gli agenti di polizia

Nella lite ha avuto la peggio il giovane, che dopo essere stato ferito è scappato e ha trovato rifugio tra le automobili posteggiate nella strada che collega Ballarò a via Maqueda. Il giovane si trova ricoverato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni

Le indagini

E’ ricoverato all’ospedale Policlinico di Palermo l’immigrato di 30 anni ferito con alcune coltellate alle gambe e al fianco.

La rissa è avvenuta questa mattina a Ballarò a Palermo tra piazza del Carmine e via della Pergola. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Con difficoltà gli agenti e il personale del 118 sono riusciti a prendere il ferito e portarlo nell’ambulanza per ricoverarlo. Il giovane non ha detto alcunché su quanto successo questa mattina né i motivi che hanno scatenato la lite che potrebbe essere scoppiata tra bande che controllano il traffico di stupefacenti nel mercato storico di Palermo.