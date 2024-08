Sfiorata l’ennesima tragedia a San Martino delle Scale. Un nuovo incidente, questa volta senza feriti, si è verificato questa mattina intorno alle 4.30, sulla strada provinciale all’altezza dell’incrocio di Piano Geli. Un residente, al volante della sua auto, è stato costretto ad una brusca frenata per evitare lo scontro con un gruppo di mucche, 3 in totale, di colore nero. Questa, l’ennesima denuncia dei cittadini, che da tempo richiedono un intervento affinché gli automobilisti possano percorrere le strade provinciali in totale sicurezza.

“Ho dovuto frenare bruscamente per evitare di investire le mucche – ha detto il residente – il cellulare, poggiato sul sediolino del passeggero, è andato a finire in fondo all’abitacolo – continua – poco dopo un’altra macchina è arrivata dietro di me e dalla frenata che ho sentito, deduco che anche lei abbia rischiato l’impatto”.

Allarme incidenti causa mucche

Il mancato incidente di questa mattina ha riacceso l’attenzione sulla pericolosità della strada provinciale, ormai teatro di numerosi incidenti simili causati da animali da pascolo. Soprattutto la sera, la scarsa illuminazione e la presenza degli animali per strada, rendono la viabilità rischiosa.

Proprio pochi giorni fa un’auto è stata coinvolta in un sinistro causandogli il danneggiamento del paraurti anteriore. “Quando si prenderanno provvedimenti? – ha detto un residente – la situazione sta diventando molto pericolosa”. Sono innumerevoli le testimonianze raccolte. Molti residenti hanno già vissuto esperienze simili. “Mio zio ha avuto una dinamica identica e nessuno ha pagato i danni – ha scritto sui social un residente esprimendo la frustrazione -.

“Noi pure venerdì stavamo per avere un incidente scendendo da di chiara causa mucche in mezzo alla strada.. – scrive un altro residente – io spero che vengano presi seri provvedimenti.. e chi ha avuto l’incidente stia bene..”.







Scarsa illuminazione delle strade

La situazione di pericolo causata dalla presenza di mucche e di altri animali sulla carreggiata continua a preoccupare i residenti di San Martino delle Scale. Ogni giorno, gli automobilisti temono il peggio, auspicando che non si verifichi un grave incidente a causa di questi animali vaganti.

Il fenomeno degli automobilisti che, infastiditi dalla presenza degli animali, iniziano a suonare il clacson e a compiere sorpassi azzardati, aggrava ulteriormente la situazione. “Questa è una strada di montagna – ha detto una residente – dietro ogni curva potrebbe esserci un animali, non è il circuito di formula uno!”.

Un altro aspetto cruciale del problema riguarda l’illuminazione stradale: “Se ci fosse più luce, probabilmente le mucche non starebbero sulla strada ma resterebbero nel bosco al buio – dichiara la stessa residente – la mancanza di adeguata illuminazione rende difficile per gli automobilisti individuare gli animali in tempo utile, aumentando quindi il rischio di incidenti”.

