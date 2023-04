Mucche in autostrada tamponate da tre auto, animali morti, 4 i feriti

Redazione di

20/04/2023

E’ di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sull’autostrada Siracusa-Catania nel tratto in prossimità dello svincolo di Priolo. Lo scontro è stato causato dalla presenza di due mucche sul tratto autostradale ed i conducenti non hanno potuto evitare l’impatto. I due animali sono morti e le carcasse sono state portate via.

I mezzi coinvolti

Tre le auto coinvolte nello scontro: due Volkswagen Passat ed una Ford Mustang, come emerge nella ricostruzione degli agenti della Polizia stradale che sono sulle tracce del proprietario dei bovini.

I feriti

Hanno rimediato rispettivamente 15 e 5 giorni di prognosi le due persone, 63 e 61 anni, a bordo della prima auto, 3 e 7 giorni di prognosi per altre due persone, 79 e 67 anni, che erano sulla seconda macchina. Illesi gli altri che viaggiavano sulla Ford. A seguito dell’incidente si sono verificati dei rallentamenti su quel tratto.

Incidente a Carlentini

Un’auto ha travolto tre persone, tra cui una coppia di Vicenza in vacanza, che sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi in via Gobetti, a Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, la macchina, una Opel alla cui guida c’era un 57enne ha falciato le vittime che stavano rientrando a casa ma non sono chiare ancora le ragioni per cui il conducente ha centrato i pedoni.

Coppia in ospedale

Si è compreso subito che le condizioni dei feriti fossero gravi: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per la coppia. Il marito è stato trasferito al Cannizzaro di Catania, la moglie, invece, al San Marco di Catania. L’altro pedone ed il conducente della macchina sono stati accompagnati al Pronto soccorso di Lentini.

Mortale nel Catanese

Un motociclista ha perso la vita questa mattina nell’ennesima incidente stradale che si verifica in Sicilia sulle arterie extraurbane. E’ accaduto nel Catanese, sulla statale 385 nei pressi di Palagonia. Pare che non siano coinvolti altri veicoli ma solo al due ruote.

I rilievi

Sul posto si stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto. Pare comunque che non ci siano dubbi sul fatto che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro. Si sta cercando di accertare le cause per cui il motociclista abbia perso il controllo della sua due ruote.