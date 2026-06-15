Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha presieduto a Palermo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocata dal Prefetto Massimo Mariani sull’allarme sicurezza che coinvolge la città ormai da mesi.

Allarme criminalità

Dopo settimane e mesi durante i quali l’allarme è stato legato alla violenza id strada e alla movida, la situazione adesso è svoltata e riguarda la recrudescenza del racket delle estorsioni con l’ombra della mafia che si fa sempre più lunga alla luce degli episodi degli ultimi mesi.

Cos’ l’allarme criminalità é il tema al centro della riunione alla quale hanno partecipato i vertici delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Presente anche il Procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia.

Il Comitato in prefettura

A partire da Mezzogiorno il Ministro ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica straordinario riunito in prefettura durante il quale è stato aggiornato sullo stato delle indagini e sulle attività messe in atto per contrastare la violenza di strada nelle così dette zone rosse del centro cittadino da un lato, e per fronteggiare il ritorno del racket delle estorsioni nella zona nord della città dall’altro. Due fronti diversi di un allarme che, secondo le indagini, potrebbero essere legati visto che la mafia del mandamento di san Lorenzo potrebbe aver reclutato i giovani rampanti e violenti che fino a qualche tempo fa erano cani sciolti e alcuni dei quali sarebbe responsabili proprio delle violenze di strada dei mesi corsi

Gli appuntamenti del Ministro, il bene confiscato

Prima del vertice il Ministro ha partecipato all’Aspra, vicino Bagheria, alla consegna di un bene confiscato alla mafia all’associazione IV Savona 15 di Tina Montinaro, la vedova del capo scorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro.

Si tratta di una struttura nata in un bene sottratto alla criminalità organizzata e interamente riqualificato, l’area chiamata di Villa Napoli, che è stata intitolata alla memoria di “Quarto Savona 15” sigla radio della scorta del magistrato Giovanni Falcone (Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo).

L’evento ha visto la partecipazione, oltre che del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, della signora Tina Montinaro per l’Associazione Quarto Savona 15 e della Pro Loco di Aspra , ente affidatario della gestione del bene.