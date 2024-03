Paura instabilità per un viadotto nel Palermitano. Si tratta di uno dei ponti della strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, e in particolare quello sul quale è stata realizzata parte della sede stradale e lo svincolo di Giacalone proprio lungo la Palermo Sciacca. Si tratta di un tratto di strada in direzione Sciacca, in una porzione di territorio a cavallo fra i comuni di Monreale e San Giuseppe Jato, estremamente frequentato non solo da chi si dirige a Sciacca ma anche dai pendolari palermitani proprio residenti dell’area di san Giuseppe e che quotidianamente si recano nel capoluogo.

Le condizioni di uno dei pilastri

In particolare l’allarme lanciato da residenti e frequentatori della zona riguarda le condizioni del basamento di uno dei pilastri del ponte che appare, su un fianco, quasi scoperto per un probabile movimento del terreno.

Si tratta del primo ponte in curva nei pressi dello svincolo di Giacalone, sottolineano i cittadini con una serie di post sui social per avvertire gli altri utilizzatori della strada.

La preoccupazione è tanta

“Non penso proprio che resista ancora per tanto tempo!!!!” scrive su Facebook Marcello Provenzano che posta anche video e fotografie delle condizioni del basamento di appoggio del pilastro.

Il post è stato condiviso molte volte ed i commenti sono i più disparati. Si va’ da chi se la prende con ila priorità data al Ponte sullo stretto, a chi sostiene che tutti i ponti stradali in Sicilia sono in queste condizioni.

Sembra il viadotto Himera

Ma, populismo a parte, c’è chi chiede un intervento di verifica da parte dell’Anas su questo e su altri viadotti dello scorrimento veloce “Guardandolo sembra identico al basamento del ponte Himera lunga la A19 prima del cedimento che ha portato alla scelta di abbatterlo e ricostruirlo con anni disagi conseguenti. Sarebbe opportuna una verifica tecnica approfondite è il commento più posato ma anche più allarmato

Like this: Like Loading...