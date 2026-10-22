A rischio la filiera produttiva. Richieste misure per far pagare correttamente i prodotti alla grande distribuzione.

La protesta degli agricoltori siciliani sbarca all’Ars. Costo del carburante, prodotti pagati una miseria e il rischio di vedere distrutta l’intera filiera produttiva. Gli agricoltori volevano gettare i loro prodotti per terra in segno di protesta. Come segno di rispetto hanno deciso di donare grano, olio, pane e formaggi a chi ha sostenuto la loro protesta.

La protesta degli agricoltori è l’altra faccia dello stop ai trasporti. Il costo del carburante e i prezzi imposti dalla grande distribuzione rischiano di far fallire il settore. Con danni alla qualità dei prodotti che portiamo a tavola.