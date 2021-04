LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Continua il tempo instabile in Sicilia dove la primavera non vuol sentire di decollare definitivamente. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di domani 18 aprile.

In particolare, sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

Interessate, da piogge, dunque, le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Catania dove ci sarà l’allerta gialla. Sono segnalati venti forti nord-occidentali. La protezione civile riferisce di mari molto mossi in special modo il Tirreno meridionale, settore Ovest, lo Ionio meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Per il resto non sono segnalati grossi sbalzi per le temperature che non si discosteranno troppo da quelle odierne con minime che andranno dai 3 gradi di Enna ai 12 di Messina e massime che oscillano dai 14 gradi di Enna ai 22 di Siracusa.

Nel resto d’Italia

Per domani, al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni in pianura, mentre sulle Alpi nevicherà sopra i 1000-1300 metri. Venti settentrionali.

Al centro: la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso o coperto, ma dal pomeriggio giungeranno temporali e piogge su gran parte delle regioni, meno in Toscana e Marche.

Al sud: la giornata trascorrerà dapprima con un cielo parzialmente nuvoloso, poi tenderà a peggiorare su Campania, Lucania e Puglia.

Per lunedì 19 aprile

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo più compromesso sui settori alpini dove nevicherà sopra i 1200-1300 metri. Sulle zone pianeggianti il cielo avrà nubi sparse.

In centro, la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, soprattutto nel corso del pomeriggio, anche temporalesche.

Sud: La giornata trascorrerà con rovesci e temporali a carattere sparso possibili su gran parte delle regioni peninsulari, meno probabili in Sicilia. Temperature massime tra 6 e 16 gradi.