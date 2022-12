Condizioni meteo avverse

Temporali, forti raffiche di vento e torna l’allerta gialla in Sicilia per la giornata di sabato 3 dicembre. Lo rende noto l’avviso 22336 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico della protezione civile in vigore fino alle 24 di domani. Previsti, dunque, possibili disagi in tutte e nove le province dell’isola.

Condizioni meteo avverse

Non solo allerta gialla in tutta l’isola ma anche condizioni meteo avverse. Torna a farsi sentire il maltempo. Si legge nell’avviso: “Dal primo mattino di domani, sabato 03 dicembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-orientali, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temporali e forti raffiche di vento

Le previsioni meteo indicano precipitazioni: “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici, con quantitativi da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sui settori nord-orientali Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso, con temporanei addensamenti, ma bassa probabilità di pioggia, dal pomeriggio ampie schiarite”.

Venti: Forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di burrasca, in attenuazione.

Mari: Molto mossi tutti i bacini, tendente ad agitato dalla serata lo Ionio.

Allerta gialla in 9 regioni

Peggioramento in arrivo anche nel resto d’Italia. È, infatti, allerta gialla in altre 8 regioni: Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio e Calabria. Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama verso l’Italia correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dal pomeriggio di oggi un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione domani a Sicilia e Calabria.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, specie a ridosso delle aree costiere, in estensione, dalle prime ore di domani alla Toscana e, dalla mattinata, a Sicilia, specie settori nord-orientali, e alla Calabria, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.