Torna l’allerta maltempo sulla Sicilia. la protezione civile regionale ha diffuso un allerta gialla per tutta la regione dalle mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domenica 26 maggio.

“Le criticità attese per il rischio idraulico, stimate sulla base delle precipitazioni previste, si riferiscono a possibili fenomeni prevalentemente di tipo idraulico principalmente nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori come possibili alluvioni o esondazioni” scrivono nel bollettino i tecnici di protezione civile.

“In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d’acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all’interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico – continua l’avviso – le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia.