Soccorsi a Caccamo

Continua l’attività del Centro Coordinamento Soccorsi costituito in Prefettura nella mattinata di ieri in costante contatto con i Comuni del territorio provinciale interessati dalle relative criticità.

Allo stato risultano costituiti i Centri Operativi Comunali di Altofonte, Bisacquino Campofiorito, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone Ficarazzi Lercara Friddi Palazzo Adriano, Petralia Soprana e Polizzi Generosa.

In seguito a mirati contatti avviati nella giornata di ieri con i Sindaci di tutti i Comuni interessati dall’innalzamento del livello di allerta da arancione a rosso è stata disposta la chiusura delle scuole laddove non era già stata programmata in coincidenza del ponte di Ognissanti.

Nella mattinata di ieri sono stati tratti in salvo n.4 operai forestali regionali.

La scorsa notte non si sono registrate criticità, né sono pervenute segnalazioni al C.C.S. né richieste di intervento ai Vigili del Fuoco in relazione alla attuale emergenza idrogeologica.

Con particolare riguardo alla viabilità, non risultano problemi relativi alla rete autostradale della provincia.

Si conferma maggiormente critica la circolazione sulla strade statali e provinciali dove permane la chiusura di: SS 121 dal km 213+900 tra gli svincoli Vicari nord e Manganaro, in corrispondenza del ponte San Leonardo, a causa dell’esondazione dell’omonimo fiume; SS 118 al KM 44+600 per dissesto del corpo stradale; SS 188 al km 124 per smottamento del terreno lato monte; ponte San Giuseppe sulla SP 84 dal km 1+400 al km 1+560, già interessato da una limitata circolazione.

Dal monitoraggio delle dighe, attraverso i tecnici responsabili dei singoli invasi, non sono emerse criticità.

Attualmente è in corso da parte dei Vigili del Fuoco, nel territorio del Comune di Caccamo, un’operazione di recupero di tre persone rimaste isolate in una fattoria a causa del cattivo stato delle vie d’accesso alla stessa. Ove le condizioni meteo lo consentiranno è previsto l’impiego di un elicottero.

Si informa che le notizie relative all’emergenza maltempo ed alle attività in corso sono altresì pubblicate sulla home page del sito web della Prefettura di Palermo.