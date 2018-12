La Protezione Civile Regionale, ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di lunedì, 17 dicembre con il rischio di prolungamento del livello di attenzione.

In particolare, si legge nell’avviso 18350, “dalle prime ore di lunedì 17 dicembre e per le successive 24-36 ore previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui versanti tirrenici con rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Si prevedono, inoltre, sempre per 24-36 ore venti da forti a burrasca nord-occidentali con raffiche fino a burrasca forte. “Possibili mareggiate sulle coste esposte”