Mentre in tutta Italia si registrano vari allerta meteo che vanno dal rosso preoccupante di Liguria e Toscana all’arancione di tutto il Nord Italia e al giallo del centro Sud, in Sicilia torna un inaspettato caldo ed a preoccupare è il vento di scirocco.

Da ieri sera soffia un vento di forza crescente e dopo un breve acquazzone notturno il vento si è progressivamente scaldato fino a portare la temperatura a 27 gradi intorno a mezzogiorno.

Puà sembrare un posticipo d’estate, un prolungamentod ella bella stagione ma così non è. Il vento di scirocco sta causando danni e disagi che vanno dai coli dirottati ai cartelloni divelti. Ma a parte questo ci crea anche scompensi di varia natura che si manifestano con mal di testa, sonnolenza e distrazione.

Il vento forte, secondo le previsioni, continuerà per tutta la giornata di oggi per diminuire di intensità in serata. Ma anche se con forza minore anche domani le province di Palermo e Trapanis aranno spazzate da vento caldo anche se moderato.

L’intensità del vento tornerà nella norma nel primo pomeriggio di domani. Sempre nella giornata di domani ski attenuerà anche il caldo ed il valori massimi scenderanno da 27 a 21 gradi per risalire di un paio di gradi mercoledì.

La pioggia dovrebbe arrivare giovedì anche se la temperatura resterà itnorno al 20 gradi