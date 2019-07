Italia divisa in due anche dal meteo e dai rischi correlati. Per domani la Protezione Civile ha previsto un’allerta gialla per rischio temporali su gran parte del Piemonte, su tutto il territorio di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna oltre che sui settori centro-settentrionali delle Marche. Al tempo stesso allerta arancione, invece, in Sicilia per una ondata di calore che porterà le temperature a ridosso dei 40 gradi senza raggiungerli.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, domenica 7 luglio, si prevedono venti forti o di burrasca sulle Marche, dai quadranti occidentali sulle zone interne, in rotazione dai quadranti orientali su quelle costiere. Possibili mareggiate lungo le coste.

Il Ministero della Salute, intanto, ha diffuso il bollettino delle ondate di calore, che prevede per la città di Palermo un livello di rischio arancione per il caldo per domani domenica 7 luglio con temperature percepite fino a 37 gradi.

Ci attendono temperature roventi con punte prossime ai 40°C nelle aree interne della Sicilia. Afa sulle coste mentre al Nord piove