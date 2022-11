Pallanuoto, serie A2, si gioca nella vasca coperta di viale del Fante

Cambia ancora la sede del match tra Waterpolo Palermo ed Ischia che segna l’esordio assoluto del club cittadino in serie A2. La partita di domani sabato 5 novembre, infatti, si giocherà sempre alle 16 ma alla piscina comunale di viale del Fante anziché al Cus.

Il motivo è presto detto: l’allerta meteo prevista per domani sul capoluogo siciliano (oggi gialla, domani arancione, ndr) ha imposto il cambio di campo con la Waterpolo che ha dovuto optare per la piscina coperta della comunale. Impossibile, infatti, giocare sotto la pioggia in un vasca all’aperto (seppur con copertura) come quella del Centro Sportivo Universitario di via Altofonte.

La partita a porte chiuse alla piscina comunale

Per prevenire ogni difficoltà, il match si disputerà a porte chiuse nella piscina comunale per la mancata agibilità della tribuna. Stessa situazione vissuta dal Telimar nel derby di mercoledì scorso con l’Ortigia. E che vivranno altre società che disputeranno campionati minori. Partite si, ma senza pubblico, a meno che non si riesca a risolvere questo annoso problema.

Waterpolo Palermo ha preso il titolo sportivo dei Muri Antichi

La Waterpolo Palermo ha ottenuto il traguardo in seguito alla rinuncia e del successivo trasferimento del titolo dalla Muri Antichi di Catania. Un campionato, quello della serie A2, molto difficile ma che non cambierà le strategie di mercato della Waterpolo Palermo. Nessun stravolgimento quindi, a partire dalla guida tecnica che trova, nella riconferma di Paolo Malara (ex ct del Settebello), l’esperienza per la categoria.

Il tecnico verrà affiancato da Filippo Puleo. In porta i giovanissimi Gabriele Cuccia e Gaetano Reina. Il roster è stato rinforzato con l’arrivo di Gabrele Galioto in prestito dal Telimar e di Marco Ferlito dal Cus Palermo. Confermati Mattarella, Migliaccio, Cardoni, Bogni, La Mantia. A completare il gruppo tanti giovani che tanto bene hanno fatto lo scorso anno Pettonati, Allali, Riccobono, Giacomazzi, Giovinazzo, Piscitello, Rotolo, Randazzo, Daidone e Pappalardo.

Date e formula della serie A2 2022-2023

Sabato 5 novembre, a due settimane dal via dei campionati di A1 maschile e femminile (22 ottobre), avrà inizio il campionato di serie A2 maschile di pallanuoto 2022-2023. Così la Fin sul sito ufficiale. Il girone di andata si concluderà il 4 febbraio e la stagione regolare il 13 maggio 2023. Formula collaudatissima con due gironi da 12 squadre nella fase preliminare, play out e play off in quella successiva.

Le finali play out tra le decime e undicesime classificate sono previste il 20 e 27 maggio con eventuale terzo incontro il 3 giugno; semifinali play off tra le prime quattro di ciascun girone sono programmate il 20, 24 ed eventuale 27 maggio, le due finali promozione sono calendarizzate il 3, 7 ed eventuale 10 giugno 2023. Le dodicesime classificate di ciascun girone della fase regolare retrocedono direttamente in serie B.