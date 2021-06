Palermo e Catania le città più a rischio

Bollino rosso per il 23 e 24 giugno a Palermo e Catania

Nelle due città temperature massime percepite fino a 36 e 37 gradi

Allerta gialla a Messina, preallerta incendi in tutte e nove le province dell’Isola

Non si ferma la morsa del caldo in Sicilia che, anzi, per il 23 e 24 giugno prevede anche giornate da bollino rosso per quanto riguarda le ondate di calore. Lo si apprende dal bollettino 121 diffuso dalla protezione civile regionale.

Rosso a Palermo e Catania

Sia a Palermo che a Catania è previsto il bollino rosso, ovvero la massima allerta. Nel capoluogo della regione è prevista una temperatura massima percepita di 36 gradi. Nel centro etneo, invece, 37.

Bollino giallo a Messina

Allerta gialla a Messina dove la temperatura massima percepita prevista è di 36 gradi.

Allerta arancione per gli incendi

Il bollettino è valido dalle 0.00 del 23 giugno e per le successive 24 ore e prevede una preallerta incendi in tutte e nove le province dell’isola.

Una lunga ondata di calore

In Sicilia si dovrà fare attenzione. Prevista una lunga e intensa ondata di calore proveniente dal Nord Africa interesserà anche Calabria e Campania, apportando picchi di 42-44°C nelle aree interne pianeggianti dell’Isola e valori diffusamente compresi tra 36 e 40°C nelle aree pianure peninsulari. Condizioni spiccatamente afose e, dunque, elevati indici di disagio corporeo, sono attesi lungo le coste raggiunte dalle brezze marine.

Fiamme in zona pre-Riserva foce Belìce a Selinunte

Intanto un vasto incendio è divampato a Marinella di Selinunte. Le fiamme hanno interessato un’ampia zona di macchia mediterranea nella zona a ridosso della Riserva orientata del fiume Belìce, nei pressi dell’ingresso di via Punta Cantone. Il fuoco è stato alimentato dalle forti folate di scirocco che in questi giorni sta soffiando nel Mediterraneo. Sul posto oltre le unità di terra dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale è anche intervenuto un elicottero che si è alzato in volo dalla base di Valderice. La settimana scorsa un incendio era divampato su un altro versante della zona di pre-Riserva sempre a Marinella di Selinunte.