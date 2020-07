All’Unipa altri 5 Corsi di Laurea, niente tasse per uno studente su due (VIDEO)

Redazione di

01/07/2020

Uno studente su due non pagherà tasse universitarie all’Unipa che si rafforza con altri cinque nuovi corsi di Laurea. Questa mattina è stata presentata l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo che partirà nella cosiddetta Fase 3 delle’emergenza Covid19. Con un occhio sempre puntato sulla didattica a distanza, l’Unipa non stravolge la propria offerta formativa che resta sempre volta alle tradizionali lezioni in aula e in laboratorio. Fondamentali, secondo il rettore Fabrizio Micari per continuare ad offrire una formazione di qualità. La manovra più importante annunciata da Micari è quella relativa alla tassazione studentesca, “perché non c’è dubbio che l’anno che arriva sarà un anno difficile impegnativo per le famiglie”, ha detto. In seguito all’innalzamento della “No Tax Area”, oltre quello che era la previsione ministeriale, gli studenti con reddito inferiore a 25mila euro non pagheranno le tasse. Di fatto, quindi, due ragazzi su tre non pagheranno tasse iscrivendosi all’Università di Palermo. “Bisogna far crescere il numero degli iscritti – ha continuato Micari – e il numero di laureati perché questa terra ne ha bisogno. La crescita passa attraverso la formazione e la Sicilia è molto indietro da questo punto di vista e favorire in modo concreto diritto allo studio è un impegno centrale per la nostra amministrazione”. Micari è consapevole che la battaglia tra le Università che già esiste da anni, adesso diventa ancora più serata perchè molte università continueranno ad offrire i loro programmi anche online. L’Unipa non smetterà di offrire anche lezioni a distanza. Da settembre, infatti, con la Fase 3, ripartiranno in presenza i corsi di Laurea meno numerosi come le magistrali e alcune triennali. “La didattica dell’Unipa – ha aggiunto il rettore – resta in presenza perché l’Unipa rimane una università tradizionale che offre aule e laboratori. Continueremo ad offrire agli studenti fuori sede e stranieri la nostra didattica a distanza e rispondiamo alla sfida cercando di migliorare anche la nostra qualità con la nostra tradizionale forza in presenza”.

Uno studente su due non pagherà tasse universitarie all’Unipa che si rafforza con altri cinque nuovi corsi di Laurea. Questa mattina è stata presentata l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo che partirà nella cosiddetta Fase 3 delle’emergenza Covid19. Con un occhio sempre puntato sulla didattica a distanza, l’Unipa non stravolge la propria offerta formativa che resta sempre volta alle tradizionali lezioni in aula e in laboratorio. Fondamentali, secondo il rettore Fabrizio Micari per continuare ad offrire una formazione di qualità.

La manovra più importante annunciata da Micari è quella relativa alla tassazione studentesca, “perché non c’è dubbio che l’anno che arriva sarà un anno difficile impegnativo per le famiglie”, ha detto. In seguito all’innalzamento della “No Tax Area”, oltre quello che era la previsione ministeriale, gli studenti con reddito inferiore a 25mila euro non pagheranno le tasse. Di fatto, quindi, due ragazzi su tre non pagheranno tasse iscrivendosi all’Università di Palermo. “Bisogna far crescere il numero degli iscritti – ha continuato Micari – e il numero di laureati perché questa terra ne ha bisogno. La crescita passa attraverso la formazione e la Sicilia è molto indietro da questo punto di vista e favorire in modo concreto diritto allo studio è un impegno centrale per la nostra amministrazione”.

Micari è consapevole che la battaglia tra le Università che già esiste da anni, adesso diventa ancora più serata perchè molte università continueranno ad offrire i loro programmi anche online. L’Unipa non smetterà di offrire anche lezioni a distanza. Da settembre, infatti, con la Fase 3, ripartiranno in presenza i corsi di Laurea meno numerosi come le magistrali e alcune triennali. “La didattica dell’Unipa – ha aggiunto il rettore – resta in presenza perché l’Unipa rimane una università tradizionale che offre aule e laboratori. Continueremo ad offrire agli studenti fuori sede e stranieri la nostra didattica a distanza e rispondiamo alla sfida cercando di migliorare anche la nostra qualità con la nostra tradizionale forza in presenza”.