dal 19 al 22 giugno

Si svolgerà a Palermo dal 19 al 22 giugno prossimi la 49/a Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica.

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato anche il Rapporto annuale dell’Istat, dal Presidente dell’Istituto, Giorgio Alleva. L’evento, aperto al pubblico, è in programma venerdì 22 giugno alle ore 10.40 presso l’Aula Magna Li Donni del Dipartimento Seas.

La Riunione Scientifica, che si svolge ogni due anni, quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 350 studiosi e

junior researcher e la presentazione di circa 350 contributi scientifici organizzati in sessioni plenarie, specializzate e contributi spontanei, con la presenza di società scientifiche e studiosi stranieri.

Prima della Riunione Scientifica vera e propria si svolgeranno due eventi satellite: “Stats under the Stars” (SUS4), competizione fra studenti e giovani ricercatori in programma dal tramonto del 19 all’alba del 20 nell’ atrio dell’ex Monastero dei Teatini; “Start up Research”, un incontro aperto fra ricercatori italiani e stranieri su un tema di

ricerca affrontato nell’ultimo anno, che avrà luogo il 19 pomeriggio presso l’aula Chiazzese di Giurisprudenza.

L’apertura dei lavori della Riunione Scientifica si terrà il 20 giugno, alle ore 9.30 presso l’aula magna “Li Donni”,

Edificio 19 di viale delle Scienze, dove sono in programma anche le tre sessioni plenarie del convegno. Il pomeriggio dell’ultimo giorno, si terrà la tavola rotonda: “La Cultura del lavoro. Sbocchi occupazionali dei giovani laureati”.

La manifestazione, inserita tra gli eventi “Unipa2018” e “Palermo Capitale Italiana della Cultura”, è organizzata sotto il coordinamento del prof. Marcello Chiodi, Direttore del Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, e del prof. Eugenio Brentari dell’Università di Brescia.