E’ scomparso improvvisamente Loreto Pecoraro, volto conosciuto all’interno dell’amministrazione comunale di Altavilla Milicia. La notizia è stata resa nota dal profilo social istituzionale del comune; Loreto è ricordato da tutti come un ragazzo forte, garbato e laborioso. La sua passione per la vita si rifletteva nei legami autentici che ha saputo costruire, arricchendo il suo tempo con affetti e relazioni profonde. Era innamorato dei suoi figli, ha sempre messo al primo posto la famiglia dedicando a ciascuno di loro il suo amore incondizionato.

L’intera comunità si stringe attorno alla memoria di Loreto. Il sindaco, la presidente del Consiglio, la giunta i consiglieri e i dipendenti comunali tutti piangono la perdita di un uomo che ha rappresentato un prezioso collaboratore e un generoso collega.

Il cordoglio

“Loreto era un ragazzo forte. Garbato e laborioso. Innamorato dei figli. Innamorato della vita. Disponibile ed autentico, ha saputo arricchire il suo tempo di affetti genuini. Di legami profondi. Con i pochi, buoni amici. Con i numerosi parenti. Con l’adorato fratello. Con cui ha condiviso fiumi di lacrime. Di dolore. E di gioia. Il Sindaco, la Presidente del Consiglio, la Giunta, i Consiglieri ed i Dipendenti comunali, commossi ed increduli, lo piangono insieme a tutti loro. Custodendo, nel cuore, il ricordo di un prezioso collaboratore. Di un generoso collega” si legge nel profilo istituzionale del comune di Altavilla Milicia.

“Rattristati dalla notizia della scomparsa di Loreto, che sempre ricorderemo per la sua educazione, gentilezza e per il suo sorriso, porgiamo le nostre più sentite ed affettuose condoglianze, assieme a quelle dello staff della Pizzeria Don Ciccio, alla famiglia ed in particolare al fratello Rosario Pecoraro Ciao Loreto”, ha scritto un utente.

“Incredulo per la triste notizia che con amarezza e dolore aprendo. Loreto eri una persona amabile, ti ricorderò per sempre che il Signore possa darti la Sua visione beata, stai vicino ai tuoi figli e dai forza a tuo fratello Rosario di superare questa ulteriore perdita dopo quella dei tuoi genitori. Il dolore è grande vi abbraccio tutti esprimendo il mio cordoglio e la mia vicinanza”

“Carissimo cugino, la tua improvvisa perdita mi ha veramente colpita, riposa in pace”, scrive la cugina Milena Pecoraro.

“E’ stata una spada nel cuore”, l’addio e il ricordo di Chiara Conigliaro, il mondo notarile palermitano a lutto

Un’anima bella, rara e talentuosa. Sono queste le parole in ricordo della giovane Chiara Conigliaro, stroncata da una brutta malattia e venuta a mancare alcune ore fa. C’è incredulità nella mente degli amici e dei parenti della 37enne. Chiara lascia un bimba di un anno e mezzo e il marito Dario Carbonaro. Occhi azzurri e sorriso puro, nonostante la giovane età era già una professionista di successo nel mondo notarile palermitano. Chiara era una donna felice e realizzata, aveva coronato il suo amore appena due anni e mezzo fa, ad oggi rimane solo un ricordo di una donna “In gamba, lodevole nella sua professione e con grandi valori”, queste le parole usate da tanti che la conoscevano.

L’ultimo saluto alla giovane è stato dato questa mattina, 25 gennaio, nella chiesa San Francesco di Paola. Queste le parole di addio del marito Dario: “Voglio ringraziare tutte le persone a noi care che, con il loro amore, si sono strette a noi in questo difficilissimo percorso”, aggiunge Dario, rivolgendosi infine a Chiara: “La nostra storia d’amore non finirà mai. Io, Sofia e tutti i tuoi cari, ti ameremo fino a lì. Voglio ringraziare tutte le persone a noi care che, con il loro amore, si sono strette a noi in questo difficilissimo percorso”, aggiunge Dario, rivolgendosi infine a Chiara: “La nostra storia d’amore non finirà mai. Io, Sofia e tutti i tuoi cari, ti ameremo fino a lì”

La malattia ha colpito Chiara lo scorso anno, ma la sua resilienza ha stupido medici e familiari. Dopo un periodo critico in cui la giovane donna era entrata in coma, un intervento salvavita ha portato ad un miglioramento delle sue condizioni. Durante quel difficile periodo, tante persone si sono unite per sostenerla, dimostrando l’affetto che tutti le nutrivano. Oggi, sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati attraverso i social: “Che tristezza..una ragazza meravigliosa, in gamba, lodevole nella sua professione, con grandi valori .. , che aveva già vissuto la perdita della sua cara mamma da bambina. mi stringo in un forte abbraccio alla famiglia R.i.p. chiara” ha scritto un utente.