il comune: "a breve ripristinata anche l'assistenza specialistica"

L’amministrazione comunale di Bagheria chiarisce che già da oggi il servizio igienico personale e di trasporto per alunni disabili per tutte le scuole comunali è partito come da programma.

L’unica temporanea sospensione è relativa al servizio di assistenza specialistica per le scuole dell’infanzia, primaria e della secondaria di primo grado, che comunque verrà ripristinato a brevissimo fa sapere l’assessore alle Politiche Sociali Emanuele Tornatore.

“È volontà dell’amministrazione guidata da Filippo Maria Tripoli risolvere al più presto il problema ed è per questo che incontreremo oggi le cooperative che gestiscono il servizio: per informarle sull’iter. Abbiamo trovato la copertura finanziaria.

Per i mesi di maggio e giugno – spiega l’assessore al ramo – abbiamo ereditato un debito fuori bilancio e gli operatori del servizio hanno continuato a lavorare senza la necessaria copertura finanziaria; ecco perché i ritardi nei pagamenti. La sospensione del servizio di assistenza specialistica, e solo di questa, è temporanea, il bilancio non è stato ancora approvato pertanto occorre fare l’ennesima variazioni di bilancio per trovare la copertura finanziaria del servizio che verrà ripristinato in tempi ristrettissimi –promette l’assessore -. La sospensione temporanea è stata necessaria proprio per effettuare i procedimenti e garantire sia il diritto al servizio che gli stipendi”.

Già per quanto riguardava gli stipendi del periodo ottobre-dicembre 2019 l’amministrazione Tripoli ha predisposto una variazione di bilancio; la copertura finanziaria c’era ed ora si tratta di attendere i tempi della cronologia dei pagamenti per pagare gli operatori per quel periodo.

“Faremo di tutto per accelerare i pagamenti nei limiti di legge e di ordine di arrivo delle fatture” conclude Tornatore.