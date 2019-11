Succede in alcune scuole di Palermo e Bagheria

Siamo a novembre inoltrato ed ancora alcuni operatori che si occupano del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per le scuole di competenza del comune di Palermo, ad oggi non hanno ricevuto i pagamenti relativi allo scorso anno scolastico.

Nello specifico gli operatori delle scuole palermitane, direzione didattica De Gasperi e istituto comprensivo Maneri Ingrassia, lamentano di non avere ancora percepito i pagamenti del periodo aprile-giugno 2019 nonostante gli istituti scolastici abbiano incassato i soldi dal comune.

Gli assistenti specializzati hanno chiesto più volte di avere la loro retribuzione ma per diversi motivi, non hanno percepito ancora i pagamenti in questione. Nonostante i mancati introiti, hanno ripreso servizio per il nuovo anno scolastico.

Stessa situazione per molti operatori specializzati di tutte le scuole che dipendono dal comune di Bagheria. Anche questi lavoratori attendono i pagamenti relativi all’ultimo periodo dell’anno scolastico passato.

In questo caso però sono le cooperative o le associazioni che si occupano di attuare il servizio a favore degli alunni con disabilità, che non hanno ancora ricevuto dal comune le somme per provvedere ai pagamenti degli assistenti. Questi ultimi hanno iniziato a lavorare proprio in questi giorni per l’anno scolastico in corso malgrado ormai da molti mesi aspettano i pagamenti dovuti.