Tutti i requisiti e come partecipare

L’Azienda Municipalizzata Acquedotto (AMAP) SpA di Palermo ha indetto quattro bandi di concorso per il reclutamento di 58 profili, da inserire nella sua struttura a tempo pieno e indeterminato.

I posti disponibili

Le selezioni interesseranno:

16 addetti alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque;

5 addetti a distribuzione/lavori/manutenzione delle reti idriche;

5 elettricisti;

2 autisti di mezzi pesanti – escavatoristi.

I requisiti generali

Per partecipare alle quattro distinte selezione saranno necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE o di altre categorie previste dal bando;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle attività;

insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, in particolare non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo 1, del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione);

assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in ipotesi di condanne penali;

non essere stati destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi disciplinari o per giusta causa;

assenza situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse specifico con AMAP S.p.A.;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

I requisiti specifici

Per concorrere sarà inoltre obbligatorio possedere dei titoli specifici. Per i profili di addetto conduzione e manutenzione impianti, delle reti idriche ed elettricisti sarà necessario un diploma di scuola media inferiore, esperienza pregressa di almeno 6 mesi in mansione analoga e la patente B in corso di validità.

Per il profilo di autista di automezzi pesanti/escavatoristi, oltre al diploma di scuola media inferiore, sarà richiesta esperienza pregressa documentabile di almeno 2 anni nella professione dell’autotrasporto settore edile e/o movimento terra; attestato di abilitazione e/o di aggiornamento in corso di validità per l’uso di apparecchi di sollevamento per la movimentazione meccanica dei carichi – gru mobili e sollevatori telescopici; patente di guida di categoria C-E o superiore + CQC trasporto merci o superiore e attestato di abilitazione e/o di aggiornamento in corso di validità per la conduzione di escavati idraulici e pale caricatrici frontali.

Le procedure di selezione

Le selezioni si articoleranno in due fasi:

eventuale prova preselettiva, in base al numero di domande pervenute;

valutazione curriculum formato Europass;

una prova orale/pratica.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 28 novembre 2022 tramite:

consegna a mano in busta chiusa e sigillata presso la Segreteria di Direzione, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

invio PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata amapspa@legalmail.it.

Di Martino: “Stato di salute positivo. Oggi possiamo avviare un percorso di rafforzamento strutturale”

L’Amministratore Unico Alessandro Di Martino ha così commentato l’indizione dei nuovi bandi: “a conferma di uno stato di salute positivo dell’Azienda, oggi possiamo avviare questo percorso di rafforzamento strutturale, che porterà all’inserimento di nuovi lavoratori indispensabili per la gestione sempre più efficiente degli impianti e delle reti sia nel capoluogo sia nei comuni della provincia da noi gestiti.”

Per maggiori informazioni sulle procedure concorsuali consulta il bando, disponibile all’interno della sezione Concorsi Amap.