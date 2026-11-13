Un grido d’allarme arriva dalla Missione di Speranza e Carità, la realtà fondata a Palermo da Fratel Biagio Conte. L’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano, ha infatti proceduto al pignoramento delle somme che la Presidenza della Regione Siciliana aveva destinato alla Missione, a causa di un pregresso debito legato ai consumi idrici.

Una mossa che rischia di mettere in ginocchio l’attività quotidiana delle strutture di accoglienza palermitane, dove oggi trovano riparo e sostegno oltre 650 persone indigenti.

“Bloccate risorse vitali per pane, detersivi e dignità”

Con una lunga e amara nota, la Missione denuncia la gravità del provvedimento, spiegando che quei fondi regionali non erano destinati a spese accessorie, ma alla pura sopravvivenza degli ospiti.

“Da tempo la Missione è alle prese con un debito nei confronti dell’Amap, una vicenda che oggi ha assunto dimensioni drammatiche” scrivono dalla comunità fondata da Fratel Biagio. “L’Amap ha infatti pignorato le somme che la Presidenza della Regione aveva destinato alla Missione, risorse fondamentali che sarebbero dovute servire per acquistare cibo, detersivi e altri generi di prima necessità. Parliamo di beni indispensabili, di ciò che non può assolutamente mancare per garantire la sopravvivenza quotidiana di oltre 650 persone povere che la Missione accoglie e sostiene”.

Il tono del comunicato è netto: “Non stiamo parlando di spese superflue, di progetti secondari o di interessi personali. Stiamo parlando di pane, di cibo, di igiene, di dignità e di persone che non hanno nessun altro posto dove andare. Questa è la realtà che stiamo vivendo. Questa è la battaglia che combattiamo ogni giorno, spesso nel silenzio e senza clamore”.

L’affondo contro chi si limita alle parole: “Basta passerelle su Fratel Biagio”

Oltre alla questione strettamente economica e giudiziaria legata al pignoramento, la nota della Missione di Speranza e Carità contiene una durissima stoccata rivolta al mondo politico e istituzionale, accusato di ricordare Biagio Conte solo nelle occasioni pubbliche senza poi affrontare i problemi reali dell’ente.

“Tutti parlano della Missione di Speranza e Carità. C’è chi, in ogni occasione, si riempie la bocca parlando di Fratel Biagio Conte: interviste, video, dichiarazioni pubbliche e interventi di ogni genere” si legge nella nota. “Ci chiediamo: quante di queste persone conoscono davvero la realtà della Missione? Quante sono vicine ai problemi concreti che affrontiamo ogni giorno? Purtroppo, c’è chi ama apparire, chi cerca visibilità e chi parla continuamente di cose che, probabilmente, non conosce fino in fondo e non ha mai vissuto sulla propria pelle”.

L’appello: “Servono fatti concreti, oggi tutto è terribilmente difficile”

La richiesta finale della Missione è un appello diretto affinché le istituzioni si assumano le proprie responsabilità per sbloccare una situazione definita ormai un “vero incubo”.

“Prima di parlare della Missione, prima di pronunciare continuamente il nome di Fratel Biagio, bisognerebbe avere il coraggio di conoscere davvero ciò che accade al suo interno, di comprendere le difficoltà e, soprattutto, di chiedersi cosa si sta facendo concretamente per aiutare chi oggi porta avanti questa opera” prosegue il documento.

“La Missione non ha bisogno di persone che parlino soltanto. Ha bisogno di persone che ci siano, che comprendano, che sostengano e che si assumano concretamente le proprie responsabilità. Perché l’eredità di Fratel Biagio non si custodisce con le interviste, con i video o con le belle parole. Si custodisce continuando a stare accanto agli ultimi, soprattutto quando tutto diventa difficile. E oggi, per la Missione, tutto è terribilmente difficile”.

Zacco, esprimo solidarietà alla Missione

Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla Missione Speranza e Carità, fondata da Fratel Biagio Conte, che rappresenta uno dei più importanti presidi di solidarietà, accoglienza e dignità umana della nostra città.

” Le notizie sulle difficoltà economiche e sulle procedure di pignoramento che interessano la Missione destano profonda preoccupazione, soprattutto per le possibili conseguenze sull’assistenza quotidiana alle circa 650 persone che trovano in questa straordinaria realtà non soltanto un pasto caldo e un tetto, ma anche protezione, conforto e una concreta possibilità di riscatto.

La Missione non è semplicemente una struttura di accoglienza: è un patrimonio umano e sociale di Palermo, costruito attraverso il sacrificio, la fede e la dedizione di Fratel Biagio Conte e portato avanti, con altrettanto impegno, da don Pino Vitrano, dai missionari e dai tanti volontari che ogni giorno si prendono cura degli ultimi.

Comprendo la necessità di rispettare gli obblighi amministrativi e finanziari, ma ritengo che situazioni di questa natura richiedano soluzioni capaci di coniugare il rispetto delle norme con la tutela di un’attività umanitaria essenziale.

Per questo rivolgo un appello al Sindaco affinché segua personalmente la vicenda con urgenza per trovare soluzioni concrete e sostenibili, anche attraverso un confronto con i soggetti coinvolti, per scongiurare qualsiasi interruzione dei servizi di assistenza.

È necessario, inoltre, costruire un percorso stabile di sostegno e collaborazione istituzionale, che consenta alla Missione di programmare serenamente le proprie attività senza dover affrontare periodicamente situazioni di emergenza.

Il valore di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura dei suoi cittadini più fragili. Difendere la continuità dell’opera di Biagio Conte significa difendere quella Palermo solidale, generosa e attenta agli ultimi che Fratel Biagio ci ha insegnato a riconoscere e ad amare.

La solidarietà, però, non può fermarsi alle parole. Occorre trasformarla in responsabilità e interventi concreti.

La Missione Speranza e Carità deve poter continuare a svolgere la propria opera. Palermo non può permettersi di disperdere un’eredità umana e spirituale di così straordinario valore. Alla Missione, ai volontari, ai responsabili, a Padre Pino vanno le scuse per questa ulteriore vergogna.”

Lo dichiara il consigliere comunale Presidente VI commissione consiliare Ottavio Zacco