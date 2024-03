Accontentata l'ala di Fratelli d'Italia. Subentra anche Randisi in quota Lavoriamo Per Palermo

Il Consiglio d’Amministrazione di AMG Gas cambia volto. Si è tenuta questa mattina una riunione dell’Assemblea dei Soci dell’azienda di proprietà di Edison (80%) e del Comune di Palermo (20%). Per statuto, da Palazzo delle Aquile possono essere decisi due elementi su cinque del Consiglio d’Amministrazione (forniti dalla controllata AMG Energia). L’organo di governo dell’azienda rimarrà in carica fino al 30 dicembre 2026, ovvero per i prossimi tre esercizi finanziari. Con riguardo ai nomi scelti dal presidente Francesco Scoma, di concerto chiaramente con la parte politica dell’Amministrazione Comunale guidata da Roberto Lagalla, si tratta di Angelo Pizzuto e Giovanni Randisi. Sul fronte Edison, sono stati scelti Giuseppe De Pace, Roberto Buccelli e Vitale Muia.

De Pace sarà il nuovo amministratore delegato

A ricoprire il ruolo di futuro amministratore delegato è proprio Giuseppe De Pace, il quale commenta così il conferimento dell’incarico. “Anche il 2024 sarà un anno pieno di nuove sfide – dichiara – in cui il completamento dei processi di liberalizzazione del mercato gas e dell’energia elettrica aprirà alla società nuove opportunità di crescita. Siamo pronti a coglierle restando vicini ai clienti, ampliando la presenza territoriale con l’apertura di nuovi sportelli, migliorando i servizi e le offerte proposte”.

Angelo Pizzuto è il nuovo presidente

A fare da presidente sarà invece Angelo Pizzuto, ex presidente dell’ACI Palermo e nome vicino all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Vengono così accontentate le richieste dei meloniani sul fronte di AMG Gas. Pretese avanzate già lo scorso anno durante le interlocuzioni per l’infornata di nuovi dirigenti che ha riguardato le società Partecipate del Comune di Palermo. “AMG Gas è una società che ha fatto della territorialità, dell’attenzione al cliente e dell’efficienza la sua forza – sottolinea il nuovo presidente Angelo Pizzuto –. Continueranno ad essere gli elementi che guideranno lo sviluppo commerciale e le attività future in chiave di innovazione e crescita”. Ad affiancarlo in quota Comune di Palermo c’è Giovanni Randisi, presidente del Cus e profilo vicino alla corrente di Italia Viva (al Comune rappresentata da Lavoriamo Per Palermo).

Nominato il nuovo collegio sindacale, c’è Giammarva

Un’infornata di nomi in cui sono stati scelti anche i profili relativi al prossimo collegio sindacale. Edison Energia ha confermato la nomina di Vincenzo D’Aniello in qualità di presidente e Luigi Migliavacca di nomina Edison Energia, mentre AMG Energia ha nominato Giovanni Giammarva.