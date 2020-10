Amministrative agro-dolce per il Pd, Rubino, “Serve cambio di passo”

“Risultato deludente ed in controtendenza. Barbagallo convochi la direzione”, lo afferma Antonio Rubino componente della Direzione Regionale e portavoce di LeftWing l’area che fa riferimento a Matteo Orfini, commentando i risultati delle elezioni amministrative che hanno coinvolto numerosi comuni siciliani. Secondo Rubino, dalle amministrative emergerebbe una persistente condizione di difficoltà che è “in netta controtendenza con i risultati nel resto d’Italia”. Secondo il componente della Direzione Regionale del PD, a pesare sui risultati non troppo esaltanti ci sarebbe l’assenza di una coalizione di riferimento, la frammentazione del Pd e la sua assenza in territori importanti come la provincia di Agrigento. “A poco più di un anno dalle elezioni di Palermo e dalle regionali – sostiene Rubino – è necessario un netto cambio di passo del Pd siciliano per evitare che la destra resti protagonista”. In vista dei ballottaggi, chiede la convocazione della direzione regionale. “Ora concentriamoci sui ballottaggi spendendoci al massimo ma subito dopo Barbagallo convochi la direzione regionale ove auspichiamo arrivi con una posizione chiara, di rilancio del Partito. Non è giusto, nei confronti di tutti quelli che si sono spesi con coraggio e determinazione che passi il messaggio che dove si perde, perde il Pd e dove si vince, vince il movimento 5stelle”. E’ il caso di Termini Imerese dove l’alleanza giallorossa che tiene in piedi il governo Conte Bis, invece, si mostra attiva e ben vivace nel Palermitano e in particolare dove non te lo aspetti ovvero a Termini Imerese dove ha conquistato l’elezione a primo turno Maria Terranova candidata sindaco proprio di Pd e Movimento 5 stelle nel territorio dove il Pd per anni è stato identificato con il Senatore Beppe Lumia. Qui più che vincere lei è riuscito a perdere il candidato di centrodestra Caratozzolo o meglio la coalizione. Visto che il centrodestra si è spaccato dividendosi su due fronti, da una parte Francesco Caratozzolo appoggiato da Forza Italia, Lega, Ora Sicilia, Diventerà Bellissima e liste civiche. Così, comunque, la coalizione Pd, M5s, Cento Passi e la lista civica Riuniamo Termini hanno avuto la strada spianata.

