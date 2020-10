Il centrodestra unito vince ovunque si presenti compatto ma l’alleanza giallorossa che riproduce quella che sostiene il governo Conte passa a primo turno nell’unico comune dove si riproduce con un candidato sponsorizzato sia dai 5 stelle che dal Pd. Altrove i sindaci pentastellati uscenti vengono bocciati. E ad Enna il sindaco uscente Dipietro viene riconfermato a mani basse dopo una alleanza fra centrodestra e Italia Viva.

Sono i dati che emergono dalle elezioni siciliane che mostrano, nei numeri, una situazione fluida e sempre diversa dalla situazione complessiva del Paese.

Nei due capoluoghi al voto si va al ballottaggio ad Agrigento, ma non ad Enna. Nella città dei Templi Francesco Miccichè, medico considerato outsider sostenuto da alcune liste civiche, è, invece, il più votato con circa il 36% delle preferenze e sfiderà al ballottaggio il sindaco uscente Lillo Firetto che si ferma al 28%. Flop per l’ex sindaco Marco Zambuto, accreditato come sfidante. Agrigento è un caso a se visto che Zambuto, ex sindaco di centrosinistra, veniva candidato dal centrodestra ma non viene premiato

Ad Enna l’altra anomalia. Maurizio Dipietro, sindaco uscente, eletto con il Pd 5 anni fa, si ripresenta sostenuto da liste civiche e da Italia Viva. Ma quelle liste civiche sono espressione del centrodestra. Spopola e viene riconfermato al primo turno con quasi il 60%. Nel resto del Trapanese Giuseppe Castiglione vince a Campobello di Mazara, l’ex presidente della Commissione antimafia Francesco Forgione a Favignana e Salvatore Sutera a Gibellina.

Lasciando i capoluoghi si assiste alla vittoria del centrodestra. A Marsala l’ex parlamentare Massimo Grillo passa al prio turno con quasi il 60% delle preferenze.

Nel Catanese si registra la vittoria a Bronte dell’ex senatore e già sindaco Pino Firrarello. A Pedara passa Alfio Cristaudo, a San Giovanni La Punta resta sindaco Antonino Bellia; a Trecastagni vince Pippo Messina e a Mascali Luigi Messina.

Non cambia la musica cambiando provincia. Nell’Agrigentino, Raffadali riconferma Silvio Cuffaro, a Cammarata sindaco è Giuseppe Mangiapane, a Casteltermini vince Gioacchino Nicastro, a Realmonte Sabrina Lattuca, a Ribera Matteo Ruvolo.

Nella provincia di Messina Pippo Midili sbanca Milazzo, a Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò non sembra avere difficoltà, a Giardini Naxos sindaco è Giorgio Salvatore Stracuzzi. Nei centri più piccoli come Graniti sindaco è Carmelo Lo Monte, a Mirto è Maurizio Zingales, a Naso è Gaetano Nanì, a Raccuja è Ivan Martella, a Savoca è Massimo Stracuzzi e a Basicò è Filippo Gullo.

Giuseppe Catania viene riconfermato sindaco di Mussomeli. Nel Nisseno fa riflettere, però, il risultato di Serradifalco dove l’uscente Leonardo Burgio viene riconfermato con un consenso che supera il 90%. A Bompensiere sindaco è Salvatore Virciglio, a Villalba Paola Immordino, a Santa Caterina Villarmosa Giuseppe Ippolito.

Ad Enna, detto del capoluogo, Maria Gaetana Greco resta sindaco di Agira, Salvo Messina è sindaco di Pietraperzia, Luigi Bonelli di Nicosia, Francesco Draià di Valguarnera Caropepe, Salvatore La Spina di Centuripe.

Nel Ragusano, poi, c’è il ritorno di un altro ex Parlamentare. Innocenzo Leontini è sindaco di Ispica. Nel Siracusano sarà ballottaggio ad Augusta tra Pippo Gulino e Giuseppe Di Mare ma è proprio qui che fa specie vedere la sindaca grillina uscente relegata in fondo al consenso. Anche a Floridia sarà ballottaggio tra Marco Carianni e Salvatore Burgio.

Nel Palermitano fa caso a se ed è una notizia di caratura nazionale la vicenda di Termini Imerese dove l’alleanza giallorossa che regge il governo Conte viene riproposta e vince. Maria Terranova è sindaco di Pd e 5 stelle e batte Francesco Caratozzolo candidato di Forza Italia dato come vincente alla vigilia. Il centrodestra, però, si era presentato spaccato con due candidati, l’altro era Anna Amoroso. A Misilmeri sindaco Rosario Rizzolo del centrodestra, a Pollina Pietro Musotto, a San Mauro Castelverde Giuseppe Minutella, a Santa Cristina Gela Giuseppe Cangialosi, a Scillato, paese campione dell’affluenza, Gilli Cortina, a Trabia Leonardo Ortolano, a Caltavuturo Salvatore Di Carlo, a Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi, a Isola delle Femmine Orazio Nevoloso.

Carini andrà, invece, al ballottaggio fra il sindaco uscente Giovi Monteleone che sarà sfidato da Totò Sgroi.