Amministrative, accordo tra “Palermo capitale” e “Azione + Europa”

Redazione di

06/05/2022

È stato raggiunto ieri sera l’accordo politico per l’ingresso, con due propri rappresentanti, di “per Palermo Capitale” nella lista di “Azione + Europa” alle prossime elezioni comunali del 12 giugno di Palermo. Si tratta di un movimento federativo di esponenti autonomisti, civici ed ecologisti. L’intesa è stata sottoscritta per il partito di Calenda “Azione” dai segretari cittadino, provinciale e regionale, rispettivamente, Mario Enea, Leonardo Canto e Giangiacomo Palazzolo, e per il movimento federativo di “Palermo Capitale” dal comitato di coordinamento costituito da Tommaso Lima, Andrea Piraino e Nadia Spallitta. Su cosa si basa l’intesa L’intesa si basa sulla condivisione, oltre che della visione strategica del futuro di Palermo al centro del Mediterraneo, delle quattro politiche fondamentali che la nuova amministrazione cittadina che uscirà dalle urne dovrà perseguire. Il risanamento economico finanziario del Comune, nonché qualità e tempestività dell’informazione contabile. La riorganizzazione dell’apparato burocratico-istituzionale per un’efficace servizio al cittadino. Ed ancora la rigenerazione urbana e transizione ecologica verso uno sviluppo sostenibile. Infine la tutela ed espansione dei diritti sociali. I candidati al consiglio In base all’accordo raggiunto, “Palermo Capitale” candiderà Maria Antonella Chiazza e Santi Gnoffo nella lista politica di “Azione” per il consiglio comunale, che come sindaco appoggia Fabrizio Ferrandelli, ed una donna e un uomo in tutte le altre otto liste per i consigli circoscrizionali. Il primo assessore Nei giorni scorsi Ferrandelli ha anche nominato il suo primo assessore. Ha scelto quello che ricoprirà la delega al turismo, in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 12 giugno: si tratta del presidente di Assoimpresa Mario Attinasi. “Non ho avuto dubbi sull’affidare questo ruolo ad un professionista come Mario – commenta Ferrandelli -. Ha una grande conoscenza del comparto turistico e della città di Palermo. Il suo settore negli ultimi anni è stato martoriato dal covid e bisogna farlo ripartire. La nostra ‘alleanza’ nasce da un costruttivo confronto programmatico, non a caso, nei giorni scorsi, abbiamo annunciato la candidatura al consiglio comunale e alla I circoscrizione di alcuni imprenditori appartenenti alla grande famiglia di Assoimpresa”.

