Cinque panchine per cinque momenti di sosta

A Terrasini, nel Palermitano, il lungomare si tinge di colori e con i nomi di cinque grandi artisti e grandi scrittori della cultura siciliana. Questa mattina, sul Lungomare Peppino Impastato, sono state presentate le “panchine letterarie” intitolate ad Andrea Camilleri, Rosa Balistreri, Giovanni Meli, Leonardo Sciascia, Giuseppe Tornatore, nomi che hanno portato in giro per il mondo la Sicilia e le sue arti.

Terrasini vuole rendere loro omaggio a queste figure, e lo fa attraverso un vero e proprio percorso letterario nel litorale più suggestivo della Sicilia occidentale. Cinque panchine per cinque momenti di sosta, di riflessione o anche solo di spensieratezza, per ammirare il panorama mozzafiato del mare di Terrasini accomodati sulle parole di illustri siciliani. Tutti terrasinesi gli artisti che li hanno ricordati: a ciascuno il suo personaggio, per rendere omaggio alla cultura siciliana.

“Oggi Terrasini si sveglia così – dice Vincenzo Cusumano, assessore alla Cultura del comune -. Una idea, quella che avete avuto, ottima. Un percorso carico di significato non solo letterario-artistico, in onore degli illustri personaggi cui le panchine sono dedicate, ma anche fortemente augurale. Significato augurale che gli viene dal luogo dove sono poste”.

Le panchine letterarie per l’assessore, che è anche un affermato artista, sono un segnale di fiducia e speranza all’orizzonte per i giorni che verranno. “Indovinata, appropriata la collocazione da voi scelta in quel luogo che ha la denominazione toponomastica di Piazza Terzo Millennio – dice -, ufficialmente attribuita nel 2000: a chiusura di un millennio (il secondo) e ad apertura di un altro millennio (il terzo)”.