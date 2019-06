È stato presentato nel corso di un Cocktail Party ad agenti e tour operator siciliani il nuovo volto di NH Palermo, proprio alla vigilia del Concertone di Radio Italia, in programma domani 29 giugno al Foro Italico di Palermo.

E proprio l’albergo 4 stelle sarà la struttura in cui soggiorneranno lo staff di Radio Italia insieme agli artisti e ai cantanti che saliranno sul palco per l’evento musicale in cui sono attesi migliaia di spettatori.

Gli operatori turistici hanno dunque potuto scoprire le novità dell’hotel, in cui si è appena concluso il totale restyling di 115 camere che si aggiungono alle altre 111 precedentemente ristrutturate. Nei prossimi mesi l’obiettivo è uniformare il design in tutte le stanze. Inoltre sono stati rifatti anche corridoi, ristoranti e alcuni spazi sociali insieme all’area della piscina, i cui lavori che prevedono un ampliamento con l’introduzione della piscina per bambini, inizieranno al termine dell’estate per concludersi in tempo per l’avvio della stagione 2020.

“Abbiamo realizzato un investimento complessivo di 5 milioni di euro – spiega il direttore Giuliano Maffi (nella foto con Roberto Lavorante Regional Sales NH e Giovanni Cervera, direttore NH Catania) – e altri due saranno impiegati nei prossimi mesi per completare la ristrutturazione. Con questi lavori che termineranno in tempo per la stagione 2020, e che prevedono anche una terrazza coperta che diventerà il nostro giardino d’inverno, NH Palermo si adegua alla costante crescita turistica del capoluogo siciliano, oggi più che mai destinazione turistica trendy”.

Le 226 camere sono tutte arredate in stile contemporaneo, con calde tonalità di beige e pavimenti in parquet, illuminate da luce naturale e dotate di Wi-Fi gratuito. Ma la struttura dispone anche di un’area meeting al pian terreno, composta da 11 sale riunioni. Si tratta di uno spazio modulabile, flessibile e personalizzabile in grado di ospitare eventi fino a 400 partecipanti. In estate, grazie agli spazi all’aperto, tra cui la terrazza con piscina e i giardini, è possibile ospitare eventi fino a 450 persone.