l'iniziativa #ioleggoacasa

Le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19 stanno cambiando le abitudini degli italiani, costretti a limitare le proprie uscite e passare molto tempo in casa. Tuttavia il mondo della cultura non si ferma e, anzi, rafforza la propria presenza con idee e appuntamenti che cambiano solo il luogo di incontro, non la sostanza. A seguito della chiusura di tutte le attività, il Teatro Biondo e il Teatro Massimo di Palermo hanno portato il palcoscenico in streaming e la platea di spettatori virtuali ha ripagato l’iniziativa con un boom di visualizzazioni.

Nella speranza che questa situazione possa finire il prima possibile, dobbiamo organizzare al meglio le nostre vite e trasformare questo momento di emergenza in un’opportunità per coltivare o riscoprire le nostre passioni, come quella per la lettura.

Bonfirraro editore ha chiesto ai suoi autori di presentare direttamente dalle loro case i propri libri con delle video dirette in cui ognuno di loro spiegherà come nasce un libro e cosa racconta, e leggerà un breve estratto.

I video saranno pubblicati sulla pagina facebook della casa editrice e su tutti i nostri social ogni giorno alle 18.30 da mercoledì 18 marzo.

«Una iniziativa, questa, che ha riscontrato subito il favore dei nostri autori che hanno condiviso il motivo per cui ci stiamo muovendo in questo senso, così come in generale sta facendo il mondo della cultura e dell’arte», dice l’editore Salvo Bonfirraro e continua, «Per contrastare questo nemico invisibile bisogna essere sempre positivi, propositivi e intraprendenti perché la vita, anche se costretti a casa, deve continuare a essere vissuta e allora anche i libri diventano compagni, silenti e leali, che hanno il dono di farci vivere esperienze straordinarie come nessun altro mezzo».

Leggere un libro sarà per i lettori un piacevole momento di evasione e di intrattenimento, ma con il loro gesto faranno di più: sosterranno le librerie, costrette a chiudere al pubblico, e le case editrici, che in questo momento sono in difficoltà non potendo organizzare gli eventi di promozione.

Per tutto la durata dell’iniziativa, inoltre, sarà possibile scaricare gratuitamente l’ebook Hans Mayer e la bambina ebrea di Eleonora Spezzano, scrittrice di Reggio Calabria che ha da poco compiuto 15 anni.

Il libro racconta l’Olocausto, uno dei momenti più cupi del Novecento, attraverso gli occhi di Hans, un ufficiale della Wehrmacht costretto a scegliere tra il dovere e la propria coscienza, e di Marie, una bambina la cui innocenza rappresenterà una sfida al sistema e un inno alla libertà.