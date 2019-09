Il 15 settembre è la Giornata dedicata a questa patologia

Il 15 settembre sarà la Giornata Nazionale sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, promuove eventi di sensibilizzazione in 150 piazze italiane. Anche in Sicilia i volontari saranno presenti a Palermo e Barrafranca (EN). Il 13 settembre, in particolare, al Circolo Nautico Telimar di Palermo si terrà l’evento a favore di AISLA Palermo con degustazione di cous cous di Marilù Terrari del Pocho di San Vito Lo Capo.

In tutta Italia saranno impegnati 300 volontari che venderanno 15mila bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG allo scopo di raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6mila persone affetta dalla SLA.

Inoltre, grazie al patrocinio di ANCI, Associazione Italiana Comuni Italiani, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre, decine di monumenti italiani si illumineranno di luce verde, il colore di AISLA oltre che della speranza. Nel 2018 oltre cento città hanno illuminato di verde i loro monumenti: tra questi il Tempio di Atena a Paestum, la Reggia di Caserta, la fontana di Piazza De Ferrari a Genova, la Loggia dei Lanzi a Firenze.

La Giornata Nazionale sulla SLA è sostenuta dalla Lega Serie A, che ha previsto per la terza giornata del campionato di calcio del 14, 15 e 16 settembre la discesa in campo delle squadre con lo striscione di AISLA.

“Vogliamo gettare luce sulla SLA – dice Massimo Mauro, presidente di AISLA -, scendere nelle strade e nelle piazze per farla conoscere, cercare il sostegno della gente e aiutare le persone che ne sono colpite. Grazie alla Giornata Nazionale abbiamo potuto sostenere negli anni tante famiglie italiane e la ricerca scientifica su questa patologia che rappresenta la prima speranza per vincere la sfida più grande: la scoperta di una cura”.

Per creare un contatto diretto con le persone affette da SLA, i loro familiari, i volontari così come i medici e tutti gli operatori addetti all’assistenza, AISLA mette a disposizione lo sportello d’ascolto: in Sicilia si trovano a Messina, Palermo e Enna.